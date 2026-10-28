YANINDA DEFİBRİLATÖR TAŞIYOR

Cenk Eren, Metin Arolat ve Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık konusunda daha dikkatli davranmaya başladığını da söyledi. Kendisinin de yakın zamanda stent taktırdığını belirten şarkıcı, yanında sağlık ekipmanı taşıdığını anlattı.

Eren, “O zamanlar benim stentim de yeni takılmıştı. Daha özenli olmaya çalışıyorum. Ben de kendimce önlemler almaya başladım” dedi.