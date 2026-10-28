Cenk Eren, TV8’de yayınlanan Gel Konuşalım programına evinin kapılarını açtı. Yaklaşık 17 yıldır aynı evde yaşayan şarkıcı, en çok vakit geçirdiği koltuğunu, kitap okuma köşesini ve duvarlarını süsleyen tabloları gösterdi.
Boğaz manzaralı evinde halı kullanmayı tercih etmeyen Eren, misafir ağırlama konusundaki yaklaşımını da anlattı.
12 YAŞINDAKİ KÖPEĞİNİN PORTRESİNİ YAPTIRDI
Cenk Eren’in evindeki en özel detaylardan biri, 11 yıldır birlikte yaşadığı köpeği Miya. Şarkıcı, 12 yaşındaki köpeğiyle kamera karşısına geçerken Miya’nın portresini de gösterdi.
Hayatındaki değişimde köpeğinin önemli bir yeri olduğunu belirten Eren, “Hayatta beni bambaşka bir varlığa çeviren köpeğimdir. Ben bambaşka bir insana döndüm. Eski hırslarım, hırçınlıklarım Miya sayesinde törpülendi” dedi.
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DUVARINDA ZERRİN TEKİNDOR’UN ESERİ VAR
Evinde tablo ve sanat eserlerine yer veren Cenk Eren’in duvarındaki eserlerden birinin Zerrin Tekindor’a ait olduğu belirtildi. Oyunculuğunun yanı sıra ressamlığıyla da tanınan Tekindor’un eserini evinde sergileyen şarkıcı, dekorasyonda kişisel dokunuşlara yer veriyor.
Eren’in evinde bir kitap okuma köşesi de bulunuyor. Şarkıcı, evinde en çok koltuğunda vakit geçirdiğini söylerken halı kullanmayı sevmediğini de dile getirdi.
“MİSAFİR BANYOMU, TUVALETİMİ KULLANMASIN”
Cenk Eren’in ev hayatına ilişkin en dikkat çekici açıklamalarından biri misafirlerle ilgili oldu. Evinde misafir ağırlamaktan pek hoşlanmadığını söyleyen şarkıcı, bu konudaki tavrını şu sözlerle anlattı:
“Ezgi Mola’nın Masumlar Apartmanındaki halinden hallicedeydim. Misafir banyomu, tuvaletimi kullanmasın, yapıp gelsin.”
Simetri konusunda da hassas olduğunu belirten Eren, arkadaşlarının evdeki eşyaların yerini değiştirmesine tepki gösterdiğini anlattı. Şarkıcı, “Bir arkadaşım geliyor, eşyalara dokunuyor. Bunu ben buraya koymuşum, sen niye onun yerini oynatıyorsun?” sözleriyle sitem etti.
YANINDA DEFİBRİLATÖR TAŞIYOR
Cenk Eren, Metin Arolat ve Volkan Konak’ın hayatını kaybetmesinin ardından sağlık konusunda daha dikkatli davranmaya başladığını da söyledi. Kendisinin de yakın zamanda stent taktırdığını belirten şarkıcı, yanında sağlık ekipmanı taşıdığını anlattı.
Eren, “O zamanlar benim stentim de yeni takılmıştı. Daha özenli olmaya çalışıyorum. Ben de kendimce önlemler almaya başladım” dedi.
Yanında defibrilatör cihazı bulundurduğunu söyleyen şarkıcı, bu önlemin yalnızca kendisi için olmadığını da vurguladı: “Yanımızda birine de bir şey olabilir, onlara da fayda sağlar.”
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