İki çocuk annesi Gülşen Uyar, eşinden boşandıktan bir süre sonra, 2009 yılında 52 yaşındayken ortadan kayboldu. O dönemde yürütülen arama çalışmalarına rağmen Uyar'a ulaşılamadı. Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yıllar sonra dosyayı yeniden açmasıyla soruşturma kapsamında Uyar'ın komşularının ifadelerine başvuruldu.

KUNDAKLAMA SONUCU BAŞLADI

İfade işlemlerinin ardından, Uyar'ın kaybolduğu döneme kadar yaşadığı ve sonrasında boş kalan 3 katlı müstakil evde 4 Ekim'de yangın çıktı. Yangının ardından hazırlanan itfaiye raporunda, alevlerin birden fazla noktada kundaklama sonucu başladığı kaydedildi. Bu tespit üzerine binanın zemininde kazı yapılmasına karar verildi.

KAZIDA İNSAN KEMİKLERİ VE BALTA BULUNDU

Kızılcahamam İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü kazı çalışmalarına, Ankara Asayiş Şube Kayıp Şahıslar Büro Amirliği bünyesindeki kadavra köpeği Herkül de katıldı. Üç gün süren çalışmalarda, yaklaşık 2 metre derinlikte tuğla ve kiremitlerle örülmüş, üzeri kireçle kapatıldıktan sonra beton dökülmüş bir bölüm tespit edildi.

Bu alanda insan kemikleri ve diş kalıntılarının yanı sıra suç aleti olabileceği değerlendirilen bir balta bulundu. Gülşen Uyar'a ait olabileceği değerlendirilen kemikler, kimlik tespiti yapılması amacıyla kızından alınan DNA örneğiyle karşılaştırılmak üzere Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

‘KOKUYOR, KİBRİK AT DEDİ’

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan ve ifadesinin ardından serbest bırakılan mahalle sakini Ali Y., yangını Gülşen Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K.'nin yönlendirmesiyle çıkardığını öne sürdü.

Evin boş ve kullanılmayan bir yapı olduğunu belirten Ali Y., "Şerife Teyze bana dedi ki; 'Kokuyor, oraya bir kibrit at. Bir şey olmaz' dedi. Pencereden kibrit attım; içeride yatak yorganlar vardı. Kibriti atıp evime gidip yattım. Sonra itfaiye gelince kalktım" ifadelerini kullandı.

Gülşen Uyar'ın eski kayınvalidesi Şerife K. ise eski gelininin akli dengesinin bozuk olduğunu iddia etti. Uyar'ın kaybolmasının ardından çocuklarını kendisinin büyüttüğünü belirten Şerife K., oğlunun boşanma sonrasında yeniden evlendiğini ve iki kızının bulunduğunu söyledi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. Kemiklerin kime ait olduğu, DNA incelemesinin tamamlanmasının ardından netlik kazanacak.