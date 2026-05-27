Jessica Alba, uzun yıllar süren evliliğinin sona ermesinin ardından yeni ilişkisiyle gündeme geldi. Ünlü oyuncunun, kendisinden yaşça küçük meslektaşı Danny Ramirez ile mutlu bir birliktelik yaşadığı belirtildi. Ocak 2025’te film yapımcısı Cash Warren ile yollarını ayıran Alba’nın, yaklaşık bir yıldır Danny Ramirez ile birlikte olduğu ifade edildi. Çift, yaz sezonunu Miami sahillerinde açtı. Basına yansıyan görüntülerde ikilinin plajda oldukça samimi ve neşeli anlar yaşadığı görüldü. İlk dönemlerde ilişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden çiftin artık birlikte görüntülenmekten rahatsız olmadığı dikkat çekti. Öte yandan Danny Ramirez’in, Jessica Alba’nın çocukları ve ailesiyle de yakın ilişki kurduğu öne sürüldü. Ramirez’in geçtiğimiz ay düzenlenen doğum günü kutlamasında Alba’nın ailesiyle birlikte yer aldığı belirtildi.

