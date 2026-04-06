Walker Smith, 54 yaşında, güney Londra'daki Clapham Junction Waitrose'da 17 yıldır kasiyer olarak çalışıyordu. Geçen hafta işten çıkarıldı. Sebebi: Bir hırsızı durdurmaya çalışmak.

Her şey Paskalya yumurtaları reyonunda başladı. Bir müşteri, birinin poşetini £13'luk (yaklaşık 700 TL) çikolata yumurtalarıyla doldurduğunu Smith'e haber verdi. Smith, daha önce de mağazada gördüğü alışkanlık haline gelmiş suçluyu tanıdı ve müdahale etti. Kısa bir kavga çıktı, hırsızın çantası yırtıldı ve yumurtalar yere saçıldı. Hırsız yine de kaçmayı başardı. Kaosun ortasında parçalanan yumurtalardan birini Smith yerden aldı ve sergi arabalarına fırlattı.

"İÇTEN İÇE AĞLIYORUM AMA TEK KELİME ETMEDİM"

Olay, önce bir uyarı ve özür süreciyle yönetildi. Ardından üst yönetime taşındı. Birkaç gün sonra Smith, mağaza yöneticileriyle bir toplantıya çağrıldı. Karar netti: İşten çıkarma.

"Güçlü kalmaya çalıştım, tek kelime etmedim ama içten içe ağlıyordum" diyor Smith, Guardian'a verdiği röportajda.

Toplantının ardından onu arka kapıdan, çöp kutusunun yanından uğurladılar. "Kendimi mahvolmuş hissettim."

Smith, şirketin hırsızlara karşı doğrudan müdahale etmemesini defalarca istediğini kabul ediyor. Ancak her geçen gün birikmiş bir öfkenin patlama noktasına geldiğini de gizlemiyor: "Orada 17 yıldır çalışıyorum. Son beş yılda her şeyin her gün yaşandığını gördüm. Uyuşturucu bağımlılarından küçük eşyalar çalan gençlere, elinde şarap şişesiyle çıkanlara kadar. Hiçbir şey yapamayız."