İspanya'nın kuzeyindeki dağlık bölgede terk edilmiş bir taş ev satın alan Virgilio, restorasyon sırasında beklenmedik bir keşifle karşılaştı. Evin zemininde 1740 yılına ait madeni para buldu. 3.000 euroya (yaklaşık 166 bin lira) aldığı evi yenilemek ise sandığı kadar kolay olmadı. Aradan 6 yıl geçmesine rağmen çalışmalar hâlâ devam ediyor.

Her şey 2020 yılında, pandemi döneminde başladı. O sırada Oviedo'da küçük bir dairede yaşayan Virgilio, büyükannesi ve büyükbabasının memleketi olan Asturias'ın dağlık bölgelerini sık sık ziyaret ediyordu.

Bu ziyaretler sırasında yıllardır bakımsız halde duran eski bir taş ev dikkatini çekti.

Evin satılık olduğunu öğrenince satın almaya karar verdi. Mülk için 3.000 euro ödedi. Vergi ve noter masraflarıyla birlikte toplam harcaması 3.800 euroya ulaştı.

Düşük fiyatlı bu ev, kısa sürede büyük bir tadilat projesine dönüştü.

Çatısı çökmüş evi kendi imkânlarıyla yenilemeye başladı

Virgilio evi satın aldığında yapı oldukça kötü durumdaydı. Çatının büyük bölümü çökmüş, duvarlar ise kapsamlı bir onarıma ihtiyaç duyuyordu. Üstelik Virgilio'nun inşaat konusunda neredeyse hiç deneyimi yoktu. Hatta çimento karıştırmayı bile bilmiyordu.

Buna rağmen pes etmedi. İnternetteki videolardan ve anlatımlardan yararlanarak gerekli becerileri zamanla öğrendi. Duvarları ve evin taşıyıcı bölümlerini onarmaya başladı. Restorasyon sırasında geleneksel malzemeleri ve yapım yöntemlerini korumaya da özen gösterdi.

Planına göre evin giriş katında mutfak, oturma odası ve banyo bulunacak. Üst katta ise bir yatak odası yer alacak.

Zeminin altında 1740 yılına ait para buldu

Restorasyon sırasında Virgilio, evin geçmişini araştırmak için metal dedektörü kullanmaya karar verdi. Eski döşemenin altındaki zemini incelerken bir madeni para tespit etti.

Bulduğu para, İspanya Kralı V. Philip dönemine ait 1740 tarihli bir maravedi sikkesiydi. Bu keşif, Virgilio'nun eve ve geçmişte burada yaşamış insanlara duyduğu merakı daha da artırdı.

Madeni para, evin kesin olarak hangi tarihte inşa edildiğini kanıtlamasa da yapının geçmişine dair önemli bir iz taşıyordu.

Ev, Asturias bölgesinde geçmişte yaygın olan ve "branja" adı verilen geleneksel dağ yerleşimlerinden birine ait. Bu yerleşimlerde aileler, yaz aylarında hayvanlarını otlatmak için dağlık bölgelere çıkar ve burada yaşardı.

Önceki sahibinin anlattığına göre ev, nesiller boyunca aynı aileye ait oldu. Terk edildikten sonra uzun yıllar bakımsız kaldı. Dağların sert hava koşulları da yapının zamanla daha fazla yıpranmasına neden oldu.

Evi dışa bağımlı olmadan yaşanabilir hale getirmek istiyor

Virgilio'nun hedefi yalnızca eski evi onarmak değil. Aynı zamanda mümkün olduğunca kendi kendine yetebilen bir yaşam alanı oluşturmak istiyor.

Bu nedenle evin çatısına güneş panelleri yerleştirmeyi, üretilen elektriği bataryalarda depolamayı ve yağmur suyunu toplamayı planlıyor.

Isınma için de katı yakıtlı bir sistem kurmak istiyor.

Ancak restorasyon süreci beklediğinden çok daha yavaş ilerledi. İnşaat malzemelerinin pahalanması, bürokratik işlemler ve usta bulmakta yaşadığı güçlükler çalışmaları aksattı.

Geçirdiği el ameliyatı nedeniyle tadilata bir süre ara vermek zorunda da kaldı.

6 yıldır süren tadilattan vazgeçmedi

Evi satın almasının üzerinden 6 yıl geçmesine rağmen Virgilio'nun hedefinden vazgeçmeye niyeti yok. Yaşadığı süreci, İspanya'nın kırsal bölgelerini ve terk edilmiş köylerini konu alan "Hilux Aventura" adlı YouTube kanalında da paylaşıyor.

Başlangıçta yalnızca 3.000 euroya satın aldığı taş ev, zamanla yıllar süren bir restorasyon projesine dönüştü. Zeminin altında bulduğu yaklaşık üç asırlık sikke ise bu eski yapının geçmişinden günümüze ulaşan en ilginç izlerden biri oldu.