Uluslararası havayolu şirketlerinde profesyonelleştiğinde aylık 3.000 ile 5.000 dolar (yaklaşık 100 bin - 170 bin TL) bandında kazanç sağlayan, lüks konaklamalar ve yüksek standartlarla dolu kabin memurluğu kariyerini henüz yolun başındayken elinin tersiyle itti. 25 yaşındaki Neha Thakur, herkesin gıpta ile baktığı yüksek gelirli gökyüzü kariyerini terk ederek 12 tonluk devasa bir kamyonun direksiyonuna geçti.

Hindistan’ın Khudla köyünde yaşayan genç kadının bu radikal kararı çevresindekileri şaşkına çevirirken, erkek egemen taşımacılık sektöründe yazdığı başarı hikayesi uluslararası basının gündemine oturdu.

DOLGUN MAAŞLI HAYAL MESLEĞİ PANDEMİDE BIRAKTI

Üniversiteden mezun olduktan sonra yüksek maaşlı ve prestijli bir gelecek sunan kabin memurluğu eğitimi için Chandigarh’a yerleşen Neha Thakur’un planları, küresel havacılık sektörünü vuran COVID-19 pandemisiyle tamamen değişti. Sektördeki kriz nedeniyle memleketine dönmek zorunda kalan genç kadın, binlerce dolarlık potansiyel geliri olan havayolu kariyerini yeniden sorguladı ve çocukluk hayalinin peşinden gitmeye karar verdi.

Taşımacılık sektöründe 20 yılı aşkın süredir çalışan babasından ilham alan Neha, 2023 yılında henüz 21 yaşındayken ağır vasıta ehliyetini alarak Himachal Pradesh bölgesinin ilk kadın kamyon şoförü unvanını kazandı.

12 TONLUK DEV VASITA VE TEHLİKELİ DAĞ YOLLARI

Sadece yüksek kazançlı bir mesleği değil, konforlu bir yaşamı da geride bırakan Neha için 12 tonluk kamyonun karmaşık mekanik kontrollerinde ustalaşmak kolay olmadı. Çevreden gelen şüpheci bakışlara ve "Kadın işi değil" eleştirilerine aldırış etmeyen genç sürücü, babasının koşulsuz desteğiyle yoluna devam etti.

Bugün Himachal Pradesh’in en dik ve tehlikeli dağ yollarında inşaat malzemeleri ve tarım ürünleri taşıyan Neha,"Geleneksel olarak kadınlara uygun görülmeyen bir alana girmek istiyorsanız, insanların ne diyeceğinden endişe etmemelisiniz. Binlerce dolarlık garantili meslekler yerine tutkularımın peşinden gitmeyi seçtim. Kendime güvendim ve başardım" dedi.

BİNLERCE DOLARLIK MAAŞA KARŞILIK TUTKU VE ÖZGÜRLÜK

Uçuş görevlilerinin aylık binlerce dolarlık garantili ve konforlu bir geliri bulunurken, Hindistan’da bölgesel taşımacılık yapan ağır vasıta şoförlerinin kazancı ortalama 200 ila 500 dolar (yaklaşık 7.000 - 18.000 TL) arasında değişiyor. Fiziksel olarak yıpratıcı ve finansal olarak çok daha mütevazı şartlara sahip bu mesleği seçen Neha, kararın finansal getirilerle değil tamamen tutku ve özgürlükle ilgili olduğunu kanıtlıyor.

KADINLAR YÜKSEK GELİRLİ MASA BAŞI İŞLERİ BIRAKIYOR

Sadece Asya’da değil, Avrupa’da da kadınlar geleneksel ve yüksek bütçeli işlerini bırakıp ağır vasıta direksiyonuna geçiyor. İspanya’da yaşayan 32 yaşındaki Lidia da konforlu masa başı işini bırakarak profesyonel kamyon şoförü olan isimlerden biri.

Haftanın altı günü 16 metrelik dev tırıyla ayda 15.000 kilometre yol katetmek için her ay binlerce euro yakıt harcayan Lidia, yüksek işletme giderlerine ve ağır mesai şartlarına rağmen kazandığı finansal bağımsızlıktan ve özgürlükten son derece memnun olduğunu belirtiyor.