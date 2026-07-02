Yaklaşık 170 yıl önce bir şarap tüccarının iş ortaklarına gönderdiği sıradan, gündelik bir mektup, bugün tüm dünya genelinde milyarlarca liralık değeriyle "dünyanın en pahalı mektubu" olarak parmakla gösteriliyor. Ancak bu zarfı paha biçilemez kılan şey, içinde yazan gizli formüller ya da tarihi sırlar değil; tamamen zarfın sol köşesinde yan yana duran iki küçük detay!

Koleksiyon dünyasında "Bordeaux Mektubu" olarak bilinen bu efsanevi parça, 4 Ekim 1847 yılında postaya verildi. Dönemin Britanya kolonisi olan Mauritius Adası'nın başkenti Port Louis'de yaşayan şarap tüccarı Edward Francis, işlerini yürütmek için bu mektubu kaleme almıştı. Francis, o gün sıradan bir zarfı postaladığını düşünüyordu ancak farkında olmadan dünya tarihinin en değerli sanat ve koleksiyon eserlerinden birini yaratmıştı.

İÇERİĞİ ÇOK SIRADAN AMA SÜSLEMESİ PAHA BİÇİLMEZ

Mektubu milyonerlerin ve dev müzayede evlerinin gözdesi haline getiren şey, zarfın üzerinde bir arada bulunan iki tarihi ve aşırı nadir posta pulu. Filateli (pul koleksiyonculuğu) dünyasının kutsal kasesi sayılan bu pullar, tek başlarına bile birer servet değerinde. Pulların her biri 5 milyon dolar yani 233 milyon TL bandında işlem görüyor.

Zarfın üzerinde yan yana yer alan o ikonik pullar:

"Mauritius Blue" (Mavi Mauritius): Dünyanın en nadide ve en çok aranan pullarından biri.

"Mauritius Pink" (Pembe Mauritius): Hatası ve rengiyle tarihe geçen bir diğer matbaa mucizesi.

HATALI BASIM BİR SERVET DOĞURDU

Bu iki pulun orijinal örneklerinin aynı zarf üzerinde yan yana kullanıldığı dünyada bilinen tek örnek bu mektup! Mauritius Adası'nda o dönem yerel bir matbaada basılan bu ilk pullar, üzerindeki ufak üretim hataları ve aşırı sınırlı sayılarıyla yıllar içinde adeta birer efsaneye dönüştü.

Bugün devasa malikanelerle, süper yatlarla yarışacak bir maddi değere sahip olan Bordeaux Mektubu, geçmişin en basit ve sıradan insani iletişimlerinin bile zamanla nasıl paha biçilemez birer tarihi anıta dönüşebileceğinin en canlı kanıtı olarak parıldamaya devam ediyor.