1848 ile 1854 yılları arasında inşa edilen 41 kilometrelik hat, Avusturya'nın Gloggnitz ile Mürzzuschlag kentlerini birbirine bağlıyor. Yaklaşık 460 metrelik rakım farkını aşan güzergah, inşa edildiği dönemde demir yolu mühendisliğinde çığır açan projelerden biri olarak kabul edildi. Günümüzde de aktif olarak kullanılan hat, 1998 yılında UNESCO Dünya Mirası Listesi'ne alındı.

14 TÜNEL, 16 VİYADÜK VE 100'DEN FAZLA KÖPRÜ

Semmering Demiryolu boyunca trenler, 14 tünelden geçiyor, 16 büyük viyadüğü aşıyor ve 100'den fazla taş kemer köprünün üzerinden ilerliyor. Hattın bazı bölümlerinde eğim yüzde 2,5'e kadar çıkarken, keskin virajlar sayesinde trenler güvenli şekilde yükseklik kazanabiliyor. Bu özellikler, hattın inşa edildiği dönemde mühendislik açısından büyük bir yenilik olarak değerlendirildi.

170 YILDIR KULLANILMAYA DEVAM EDİYOR

Projeyi Avusturyalı mühendis Carl Ritter von Ghega tasarladı. Yaklaşık 20 bin işçinin görev aldığı inşaatta, dönemin sınırlı teknolojisine rağmen dev taş viyadükler ve tüneller inşa edildi. Yapıların yüksek dayanıklılığı sayesinde demir yolu hattı 170 yılı aşkın süredir hizmet vermeyi sürdürüyor.

Semmering Demiryolu, yalnızca ulaşım amacıyla değil, geçtiği Alp manzaraları nedeniyle de her yıl binlerce turistin tercih ettiği rotalar arasında yer alıyor. UNESCO, hattı demir yolu tarihinin en önemli mühendislik başarılarından biri olarak değerlendiriyor.