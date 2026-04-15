İngiltere2nin köklü gazetesi The Telegraph için uzun süredir devameden satın alma belirsizliği son buldu. İngiltere hükümeti Alman medya grubu Axel Springer'ın The Telegraph'ı satın alamsına onay verdi. Bünyesinde Bild ve Welt gibi gazeteleri de barındıran Axel Springer The Telegraph'ın basılı ve dijital varlıkları için toplamda 575 milyon sterlin yani 34 milyar 920 milyon TL ödeyecek.

Medya Dünyasında Deprem: 170 Yıllık İngiliz Devi Almanlara Geçti

İngiltere’nin en ikonik yayınlarından biri olan The Telegraph için yürütülen sancılı satış süreci resmi onayla sonuçlandı. İngiltere Kültür Bakanı Lisa Nandy, yaptığı açıklamayla Alman medya grubu Axel Springer’ın satın alma teklifine hükümet kanadından yeşil ışık yakıldığını duyurdu. Nandy, bu birleşmenin rekabet kuralları veya yabancı sahiplik kısıtlamaları açısından bir engel teşkil etmediğini belirterek sürece müdahale etmeye gerek görmediklerini vurguladı.

575 Milyon Sterlinlik Dev İmza

Axel Springer, geçtiğimiz ay yaptığı duyuruyla Telegraph’ın hem basılı hem de dijital varlıklarını devralmak için 575 milyon sterlin (yaklaşık 661 milyon dolar) ödeyeceğini beyan etmişti. Portföyünde Almanya’nın en güçlü yayınları olan Bild ve Welt’in yanı sıra küresel haber platformu Politico’yu da bulunduran grup, bu hamlesiyle küresel medya arenasındaki hakimiyetini bir üst seviyeye taşımış oldu.

Abu Dabi Krizi ve 3 Yıllık Satış Maratonu

Telegraph’ın satış macerası aslında yaklaşık üç yıl öncesine dayanıyor. Hatırlanacağı üzere, 2023 yılında ABD’li RedBird Capital ve Abu Dabi merkezli International Media Investments ortaklığı (RedBird IMI) gazete için anlaşmaya varmıştı. Ancak Birleşik Krallık hükümeti, Birleşik Arap Emirlikleri’nin basın özgürlüğü siciline dair ciddi endişeler taşıdığı gerekçesiyle bu satışa set çekmişti. Hükümetin müdahalesi sonrası süreç sil baştan başlamış ve gazete yeniden vitrine çıkmıştı.

"İngiliz Kimliği ve Editoryal Çizgi Korunacak"

Satın alma sonrası gözler gazetenin gelecekteki yayın politikasına çevrildi. Axel Springer CEO’su Mathias Döpfner, Telegraph çalışanlarını ve okurlarını rahatlatacak bir açıklama yaparak gazetenin dev bir küresel ağa entegre edileceğini ancak "İngiliz kimliğinin ve editoryal bağımsızlığının" titizlikle korunacağını ifade etti. Döpfner ayrıca, köklü gazeteye önemli yatırımlar yapılacağının da müjdesini verdi.