ABD'nin Connecticut eyaletindeki bir ikinci el bahçe satışından 35 dolara (yaklaşık 1700 liraya) satın alınan porselen kasenin, Ming Hanedanı dönemine ait nadir bir imparatorluk eseri olduğu ortaya çıktı. 2020 yılında gerçekleşen satın almanın ardından Sotheby's müzayede evinde açık artırmaya çıkarılan kase, masraflar dahil 721 bin 800 dolara (yaklaşık 35 milyon 400 bin liraya) satıldı.

DÜNYADAKİ 7 ÖRNEKTEN BİRİ

Antika meraklısı alıcı tarafından incelenmesi amacıyla fotoğrafları Sotheby's yetkililerine iletilen eser, kurumun Çin sanat eserleri uzmanları Angela McAteer ve Hang Yin tarafından incelendi. Yapılan fiziki değerlendirmelerde kasenin formu, sır yapısı ve kobalt mavisi süslemelerinin 15. yüzyılın başlarında, İmparator Yongle döneminde (1403–1424) Jingdezhen fırınlarında imal edilen imparatorluk porselenleriyle uyumlu olduğu belirlendi.

Çapı yaklaşık 16 santimetre olan ve "tavuk kalbi" veya nilüfer goncası biçiminde tasarlanan kasenin dış yüzeyinde nilüfer, şakayık, kasımpatı ve nar motifleri yer alıyor. Connecticut'ta bulunan bu örnekle birlikte dünyada bilinen benzer nitelikteki kase sayısının sadece yedi olduğu; diğer örneklerin Taipei Ulusal Saray Müzesi, Londra'daki müzeler ve Tahran'daki İran Ulusal Müzesi koleksiyonlarında yer aldığı aktarıldı.

AÇIK ARTIRMADA TAHMİNİ DEĞERİNİ AŞTI

Sotheby's tarafından satış öncesinde 300 bin ila 500 bin dolar arasında değer biçilen eser, 17 Mart 2021 tarihinde New York'ta düzenlenen açık artırmada satışa sunuldu. Çevrim içi bir katılımcının 200 bin dolarlık açılış teklifiyle başlayan yarışta 15 teklif sunuldu.

Çekiç fiyatı 580 bin dolarda kalan kase, müzayede komisyonları ve ek ücretlerin dahil edilmesiyle toplam 721 bin 800 dolar nihai bedelle yeni sahibinin oldu.