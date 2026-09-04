Arkeologlar, dairesel biçimde tasarlanan hamamın sarayın güneybatı kulesinin alt bölümüne yerleştirildiğini açıkladı. Araştırmacılara göre Roma İmparatorluğu sınırları içerisinde bu mimari düzenlemenin bilinen doğrudan bir benzeri bulunmuyor.

DEV KULENİN İÇİNE HAMAM İNŞA ETMİŞLER

Vrelo–Šarkamen'deki yerleşkenin MS 4. yüzyılın başlarında inşa edildiği ve Roma İmparatorluğu'nun Tetrarşi dönemindeki yöneticilerinden Maximinus Daia ile bağlantılı olduğu düşünülüyor. Surlar ve büyük kulelerle çevrili alanın yüksek statülü bir imparatorluk yerleşkesi olduğu belirtiliyor.

Yeni kazılarda kulenin şekline uygun olarak dairesel biçimde inşa edilen hamamın üzerinin kubbeyle kapatıldığı ve kubbede altı pencere açıklığının bulunduğu tespit edildi. Hamam içerisinde üç ayrı yıkanma alanı, bir buhar odası ve suyun ısıtılmasını sağlayan teknik bölümler ortaya çıkarıldı.

Yapının planlanmasında saray sakinleri ile hamamı çalıştıran görevlilerin kullandığı bölümlerin de birbirinden ayrıldığı görüldü. Çalışanların teknik bölümlere ayrı bir girişten ulaşabildiği belirlendi.

YERDEN ISITMA SİSTEMİ KORUNMUŞ

Hamamda Romalıların hipokaust adı verilen yerden ısıtma sisteminin izleri de günümüze kadar ulaştı. Ocakta oluşturulan sıcak hava, zeminin altındaki boşluklarda dolaştırılarak hamamın ısıtılmasını sağlıyordu.

Arkeologlar ayrıca suyun ısıtılmasında kullanılan bakır kazanın yerleştirildiği bölümü tespit etti. Kazan günümüze ulaşmasa da bulunduğu kaidenin korunması, sistemin nasıl çalıştığının anlaşılmasına yardımcı oldu.

Vrelo–Šarkamen daha önce de önemli buluntularıyla gündeme gelmişti. Yaklaşık 30 yıl önce bölgedeki imparatorluk mozolesinde değerli altın takılar bulunmuş, mezar yapısı Maximinus Daia'nın ailesiyle ilişkilendirilmişti.

Araştırmacılar şimdi sarayın içinden kulenin alt seviyesindeki hamama nasıl ulaşıldığını çözmeye çalışıyor. Kazıların devam etmesiyle yaklaşık 1700 yıl önce kullanılan sıra dışı yapının işleyişine ilişkin yeni ayrıntıların ortaya çıkması bekleniyor.