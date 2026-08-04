Dünya genelinde 173 kenti beş ana kategori altında değerlendiren 2026 Küresel Yaşanabilirlik Endeksi sonuçları kamuoyuna duyuruldu. Küresel ortalama puanın 100 üzerinden 76,1 olarak hesaplandığı araştırmada Batı Avrupa, 91,7 ortalama puanla yaşam kalitesi en yüksek bölge unvanını korudu. Asya bölgesi ise sağlık hizmetlerine yapılan yatırımların etkisiyle en fazla ilerleme kaydeden coğrafya oldu.

1. KOPENHAG

Danimarka'nın başkenti Kopenhag, 98 genel puanla listenin ilk sırasında yer aldı. Kopenhag; istikrar, eğitim ve altyapı kategorilerinin üçünde de 100 tam puana ulaştı. Kent, sağlık hizmetlerinde 96, kültür ve çevre kategorisinde ise 95 puan alarak tüm başlıklarda dengeli bir performans sergiledi.

2. VİYANA

Avusturya'nın başkenti Viyana, 97 puanla listenin ikinci sırasında yer buldu. Şehir; sağlık hizmetleri, eğitim ve altyapı alanlarında 100 tam puan alırken, istikrardan 95, kültür ve çevre kategorisinden 94 puan topladı.

3. MELBOURNE

Avustralya'nın Melbourne kenti 97 genel puanla üçüncülüğe yerleşti. Sağlık ve eğitimde 100 tam puan alan kent, kültür ve çevre kategorisindeki 96 puanıyla rakiplerini geride bıraktı. Melbourne'ün istikrar puanı 95, altyapı puanı ise 96 olarak kayıtlara geçti.

4. SYDNEY

Sydney, 97 puanla listenin dördüncü sırasında yer aldı. Sağlık ve eğitim kategorilerinde 100 tam puan toplayan şehir; altyapıdan 96, istikrardan 95, kültür ve çevre başlığından ise 94 puan aldı.

5. ZÜRİH

İsviçre'nin finans merkezi Zürih, 96 puanla beşinci sıranın sahibi oldu. Geçen yıla kıyasla üç basamak gerilemesine rağmen sağlık hizmetleri ve eğitimde 100 tam puan alan kent; altyapıda 96, istikrarda 95, kültür ve çevrede 94 puana ulaştı.

6. CENEVRE

Cenevre, 96 genel puanla altıncı sırada yer aldı. Sağlık ve eğitim kategorilerinde tam puana ulaşan kentin altyapı puanı 96, istikrar puanı 95, kültür ve çevre puanı ise 92 olarak hesaplandı.

7. OSAKA

Japonya'nın Osaka kenti 96 puanla yedinci sırada yer buldu. Osaka; istikrar, sağlık ve eğitim alanlarının üçünde de 100 tam puan almayı başardı. Kentin altyapı puanı 96 olurken, kültür ve çevre kategorisindeki puanı 87'de kaldı.

8. ADELAIDE

Adelaide, 96 puanla listenin sekizinci sırasına yerleşti. Sağlık ve eğitimde 100 tam puan alan kent; altyapıdan 96, istikrardan 95, kültür ve çevreden 91 puan elde etti. Adelaide'in girmesiyle Avustralya, ilk 10'da üç şehirle temsil edilen tek ülke oldu.

9. VANCOUVER

Kanada'nın Vancouver kenti 96 genel puanla dokuzuncu sırada yer alarak ilk 10'daki tek Kuzey Amerika temsilcisi oldu. Eğitimde 100 tam puan alan Vancouver, kültür ve çevre kategorisinde ulaştığı 97 puanla ilk 10 şehir arasındaki en yüksek dereceyi elde etti. Kentin sağlık puanı 96, istikrarı 95 ve altyapısı 93 olarak kaydedildi.

10. TOKYO

Japonya'nın başkenti Tokyo, üç basamak birden yükselerek 96 puanla 10. sıraya yerleşti. Tokyo; istikrar, sağlık ve eğitim alanlarında 100 tam puan aldı. Kentin altyapı puanı 93, kültür ve çevre puanı ise 89 olarak açıklandı.