LeTourneau TC-497 Overland Train adı verilen araç yaklaşık 450 ton ağırlığındaydı ve 150 tona kadar yük taşıyabiliyordu. 54 tekerleğinin tamamı elektrik motoruyla çalışan kara treni, raylara ihtiyaç duymadan çöl, kar ve engebeli arazilerde ilerleyebilmesi için tasarlanmıştı. Modüler yapısı sayesinde yeni yük vagonları da eklenebiliyordu.

HER TEKERLEĞİ BAĞIMSIZ ÇALIŞIYORDU

TC-497'nin en dikkat çekici özelliği, 54 tekerleğinin her birinin bağımsız elektrik motoruna sahip olmasıydı. Gaz türbinleri tarafından üretilen elektrik doğrudan tekerleklerdeki motorlara aktarılıyor, bu sayede araç yumuşak zeminlerde bile ilerleyebiliyordu. Yaklaşık 32 kilometre hıza ulaşabilen kara treni, tek depoyla 640 kilometreye kadar yol alabiliyordu.

Araç, uzun süreli görevler için adeta hareketli bir üs olarak tasarlanmıştı. Kontrol kabininde altı kişilik yaşam alanı, mutfak, ranzalar ile banyo ve tuvalet bulunuyordu. Böylece mürettebatın günlerce çöl ve kutup koşullarında görev yapabilmesi hedeflenmişti.

PROJE NEDEN RAFA KALDIRILDI?

Dev kara treni testlerde beklenen performansı göstermesine rağmen hiçbir zaman aktif göreve alınmadı. Aynı dönemde ağır yük taşıyabilen askeri helikopterlerin hizmete girmesiyle hava yoluyla ikmal daha hızlı ve esnek bir seçenek haline geldi. Bunun üzerine proje iptal edildi ve araç hiçbir zaman operasyonlarda kullanılmadı.

Bugün kara treninin kontrol aracı Arizona'daki Yuma Proving Ground Heritage Center'da sergileniyor. TC-497, mühendislik tarihinin en sıra dışı askeri lojistik projelerinden biri olarak anılmaya devam ediyor.