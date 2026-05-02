Avrupa genelinde otomobil yaş ortalaması 15 yılı aşmış durumda. iSeeCars'ın Ekim 2025 tarihli dev araştırması, araç satın alırken sadece fiyata değil, "yıllık iç huzuru bedeline" bakılması gerektiğini kanıtlıyor. Araştırma, hangi modellerin 400.000 kilometreyi sorunsuz devirme potansiyeline sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Listenin ilk 15 sırasında Japon üreticilerin ezici üstünlüğü var. Toyota ve Lexus, dayanıklılık testlerinde rakiplerine fark atarken, Honda hemen arkalarından geliyor.

Lexus IS 350 17,0 Yıl

Toyota Tacoma 15,7 Yıl

Honda CR-V 13,9 Yıl

Mazda 3 (Hatchback) 13,8 Yıl

Ford Ranger 13,8 Yıl

Honda Civic 13,5 Yıl

Listenin üçte birini domine eden Toyota (ve lüks markası Lexus), dayanıklılık dendiğinde akla gelen ilk isim olmaya devam ediyor. 15 araçlık listenin 12 tanesi Japon markalarına ait. Avrupa'dan sadece Mini ve Volkswagen, ABD'den ise yalnızca Ford (Ranger) listeye girebildi.