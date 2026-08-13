Elazığ’ın Maden ilçesinde Yıldızlar SSS Holding’e bağlı Eti Gümüş’te çalışan ve haklarını alamadıkları belirtilen 176 işçinin mağduriyeti sürüyor. Konuyla ilgili açıklama yapan AKP Elazığ Milletvekili Ejder Açıkkapı, şirketin işçilere olan borçlarına rağmen maden ruhsatlarının yenilendiği yönündeki iddiaların gerçeği yansıtmadığını savundu. Açıkkapı, 2022’den bu yana şirkete yeni bir maden ruhsatı verilmediğini belirtti.

“2022’DEN BU YANA YENİ RUHSAT VERİLMEDİ”

Kamuoyunda gündeme gelen iddialara ilişkin açıklama yapan Açıkkapı, şirketin işçilerin alacaklarını ödememesine rağmen maden ruhsatlarının yenilendiği yönündeki iddiaların asılsız olduğunu söyledi.

Açıkkapı, “2022 yılından bu yana adı geçen firmaya tek bir yeni maden ruhsatı dahi verilmemiştir. Şirketin işçilerimizin alacaklarını ödememesine rağmen ruhsatlarının yenilendiği yönündeki iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmamaktadır” dedi.

176 İŞÇİNİN ALACAKLARI GÜNDEMDE

Maden ilçesinde mağduriyet yaşayan 176 işçinin durumuna da değinen Açıkkapı, şirket yetkililerinin işçilerin alacaklarının ödenmesi konusunda defalarca söz verdiğini ancak bu sözlerin yerine getirilmediğini ifade etti.

Şirket yönetiminin tutumunu eleştiren Açıkkapı, “Firma basiretsiz bir tüccar davranışı sergilemiştir” ifadelerini kullandı.

Açıkkapı, “Maden ilçemizde mağduriyet yaşayan 176 işçi kardeşimizin haklarının sonuna kadar takipçisiyiz. Firma yetkilileri, emekçilerimizin alacaklarının ödenmesi konusunda defalarca söz vermesine rağmen ne yazık ki bu sözlerin hiçbirini yerine getirmemiştir. Şirket yönetimi bu süreçte tam anlamıyla basiretsiz bir tüccar davranışı sergilemiştir” diye konuştu.

“EMEKÇİNİN HAKKININ ÇİĞNENMESİNE MÜSAADE ETMEYECEĞİZ”

İşçilerin yaşadığı mağduriyetin Bakanlık düzeyinde de takip edildiğini belirten Açıkkapı, sürecin yakından izlendiğini söyledi.

Emekçilerin haklarının korunması konusunda kararlı olduklarını ifade eden Açıkkapı, “Alın terinin ve emekçimizin hakkının çiğnenmesine asla müsaade etmeyeceğiz” dedi.

“İŞÇİLERİMİZİN HAKLARINI SONUNA KADAR DESTEKLEYECEĞİZ”

Açıkkapı, işçilerin tüm alacaklarının ödenmesi için sürecin takipçisi olacaklarını belirterek, “Maden'deki işçi kardeşlerimizin yaşadığı mağduriyet, Bakanlığımız düzeyinde ve en üst seviyede hassasiyetle takip edilmektedir. Sürecin her anını, her adımını yakından izliyoruz. Hiç kimsenin şüphesi olmasın; emekçi kardeşlerimizin haklarının korunması konusunda kararlılığımız tamdır. İşçilerimizin haklı mücadelesini ve tüm alacaklarını sonuna kadar destekleyeceğiz” ifadelerini kullandı.