Elazığ'ın Maden ilçesinde faaliyet gösteren ETİ Gümüş İşletmesi'nde çalışan 176 işçinin, yaklaşık 1,5 yıldır maaş ve tazminatlarını alamadıkları iddiasıyla başlattığı eylem altıncı gününe girdi. Geçtiğimiz ay Ankara'da şirket yönetimiyle görüşen işçiler, kendilerine verilen ödeme sözlerinin yerine getirilmediğini belirterek, taleplerinin 24 Temmuz'a kadar karşılanmaması halinde Ankara'ya yürüyeceklerini açıklamıştı. İşçilerin sürdürdüğü eyleme ilişkin iktidar milletvekillerinden herhangi bir açıklama gelmezken, CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol işçilere destek verdi.

İKTİDAR SESSİZ KALDI

Maden ilçesinde günlerdir devam eden işçi eylemine rağmen AKP ve MHP'li milletvekillerinin sessizliğini koruması dikkat çekti. Yaklaşık 1,5 yıldır ücret ve tazminatlarını alamadıklarını öne süren işçiler, yaşadıkları mağduriyetin artık yalnızca kendilerini değil, ilçe ekonomisini de etkilediğini belirtiyor.

"EMEKÇİNİN ALIN TERİ PAZARLIK KONUSU OLAMAZ"

CHP Elazığ Milletvekili Gürsel Erol, yaptığı açıklamada ETİ Gümüş İşletmesi'nde çalışan emekçilerin aylardır ücret ve tazminatlarını alamadığı yönündeki iddiaların artık tüm Maden ilçesinin ortak sorunu haline geldiğini ifade etti.

Yaşanan tablonun ekonomik krizin emekçiler ve esnaf üzerindeki yıkıcı etkisini gözler önüne serdiğini belirten Erol, işçilerin alın terinin karşılığını alamadığını, esnafın ise veresiye defterleriyle ayakta kalmaya çalıştığını söyledi. Hiçbir işçinin çalıştığı iş yerinin önünde günlerce hakkını aramak zorunda bırakılmaması gerektiğini vurgulayan Erol, ücretlerin zamanında ve eksiksiz ödenmesinin anayasal ve yasal bir hak olduğunun altını çizdi.

"BAKANLIK DERHAL HAREKETE GEÇMELİ"

Başta Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı olmak üzere ilgili tüm kurumlara çağrıda bulunan Erol, işçilerin ücret ve tazminat alacaklarının gecikmeksizin ödenmesini ve mağduriyetin kalıcı biçimde çözüme kavuşturulmasını istedi.

Sorunun çözülememesi nedeniyle işçilerin Ankara'ya yürüyüş kararı aldığını hatırlatan Erol, bunun yaşanan krizin ulaştığı boyutu açıkça ortaya koyduğunu belirterek, "Bu tablo görmezden gelinecek bir tablo değildir" değerlendirmesinde bulundu.

"MÜCADELEYİ MECLİS'E TAŞIYACAĞIM"

Madenli işçilerin haklı mücadelesinin yanında olmaya devam edeceğini belirten Erol, konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımak da dahil olmak üzere tüm demokratik ve hukuki girişimleri sürdüreceğini ifade etti.

Erol, açıklamasını, "Emekçinin alın teri kutsaldır. Hiç kimsenin emeğinin karşılığını alamadığı, çocuklarının rızkını düşünerek endişeyle yaşadığı bir düzen kabul edilemez. Madenli işçilerimizin sesi duyulmalı, hak ettikleri ücretler ve tazminatlar bir an önce ödenmelidir" sözleriyle tamamladı.