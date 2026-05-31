Ekvador açıklarındaki Galapagos sularında, Isla Darwin yakınlarında su altı dağlarını inceleyen bir araştırma gemisi, 1773 metre derinlikte yeni bir ahtapot türü keşfetti. Uzaktan kumandalı araçla yapılan 10 günlük sefer sırasında tespit edilen ve mavi rengiyle dikkat çeken canlılardan dişi bir birey incelenmek üzere yakalandı, aynı bölgede iki örnek daha görüntülendi.

ÜÇ BOYUTLU ANATOMİK MODELİ ÇIKARILDI

Galapagos'un biyolojik çeşitlilik yasaları nedeniyle uzun süren izin işlemlerinin ardından örnek, incelenmek üzere Chicago'daki Field Doğal Tarih Müzesi'nden ahtapot uzmanı Dr. Janet Voight'a ulaştırıldı. Vücut yapısı Antarktika ve Uruguay yakınlarında yaşayan bir cinsi andıran ancak rengiyle farklılaşan golf topu büyüklüğündeki bu canlı, dünyadaki tek örnek olması sebebiyle zarar görmemesi için geleneksel yöntemler yerine mikro bilgisayarlı tomografi (BT) cihazıyla incelendi. Bonn Üniversitesi araştırmacılarının da katıldığı bu yöntemle, canlının iç organları ve dokularına dokunulmadan üç boyutlu anatomik modeli çıkarıldı.

Zootaxa dergisinde yayımlanan makaleyle bilim dünyasına duyurulan yeni türe, keşfedildiği bölgeye ithafen "Microeledone galapagensis" adı verildi.