Cem YILDIRIM

“Postane-i Amire” adıyla 1840 yılında kurulan bugünün Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT), yıllarca kâr etti. Ancak 2018 yılında Varlık Fonu’na devredilince zarara geçti. 2025 yılını da 4 milyar 510 milyon lira ekside kapatan PTT’nin Varlık Fonu yönetimindeki son 7 yıllık zararı 13 milyar 106 milyon liraya yükseldi.

Şirket, Varlık Fonu’na devredildiği 2018’den bu yana sürekli zarar etmesine rağmen bu durum şirket yöneticilerinin huzurunu bozmadı. Yönetim kurulu üyelerinin ücretlerine yüzde 116 zam yapıldı. PTT Yönetim Kurulu’nda Yer Ölçümü Mühendisi Mükremin Kara, eski Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Endüstri Mühendisleri Hakan Gülten ve Emrah Yoğurtçu ile TRT eski Reklam Dairesi Başkanı Bilal Bedir bulunuyor.

‘Darlık Fonu’na düştü

Kurumun Varlık Fonu’na devir sürecini hatırlatan Haber-Sen Genel Başkanı Mesut Balcan, “Türkiye’nin en köklü kurumlarından biri olan, 186 yıldır bu toprakların her köşesine hizmet taşıyan PTT, 2018’de gece yarısı kararnamesiyle Türkiye Varlık Fonu’na devredildi, o günden bu yana da zararda” dedi. Balcan şunları söyledi: “PTT sistematik biçimde tasfiye sürecine sokulmuştur. Varlık Fonu’na devredilmiş ancak ‘Darlık Fonu’ olmuştur. Liyakatsiz yönetim nedeniyle çalışanlar da ağır yük altındadır.”

PTT için hesap vakti geldiğini belirten Balcan, “Personel alımı da yapılmayan PTT’de posta emekçileri üç kişilik iş yüküne mahkum edilmiştir. Atamalarda liyakat değil sadakat ön plandadır. 2025 yılını 4 milyar 510 milyon lira zararla tamamlayan PTT, 201 şubesini kapatmış ancak kullanılan krediler nedeniyle 951 milyon lira faiz ödemesi yapmıştır. 2022 yılında 23 bin 508 olan personel sayısı da 2025’te 21 bin kişiye gerilemiştir” dedi.