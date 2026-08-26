E-ticaret platformları, kullanıcıların en yoğun aktif olduğu akşam saatlerinde "dinamik fiyatlandırma" algoritmalarını devreye sokuyor.

Mesai bitimiyle başlayan yoğun talep, algoritmalar tarafından tespit edilerek sepete eklenen ürünlerin fiyatının anlık olarak yükselmesine neden oluyor. Gündüz saatlerinde daha uygun fiyatla listelenen birçok ürün, akşam 18:00'den sonra "son ürünler" veya "yoğun talep" bahanesiyle daha pahalıya satılabiliyor.

SİBER DOLANDIRICILARIN EN SEVDİĞİ ZAMAN DİLİMİ

Akşam saatlerinde yaşanan bir diğer büyük risk ise güvenlik zafiyetleri. Günün yorgunluğuyla dikkati azalan tüketiciler, sosyal medyada veya e-posta kutularında karşılaştıkları "sahte kampanya" bağlantılarına daha kolay inanıyor.

Siber saldırganlar, tam da kullanıcıların dinlenme saatlerini fırsat bilerek sahte alışveriş siteleri ve oltalama (phishing) yöntemleriyle kredi kartı bilgilerini hedef alıyor.

GÜVENLİK VE TASARRUFLU ALIŞVERİŞ İÇİN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN SAATLER

Fiyat geçmişini kontrol edin: Satın alacağınız ürünü sepete eklemeden önce fiyat takip araçlarını kullanarak gündüz fiyatıyla karşılaştırın.

Acelenizi fark ettirmeyin: Gece saatlerinde bitiyor gibi görünen geri sayımlı sayaçlara hemen kanmayın; birçoğu suni bir aciliyet hissi yaratmak için tasarlanmıştır.

Sanal kart kullanın: Günün hangi saati olursa olsun, limitini kendinizin belirlediği bir sanal kart ile alışveriş yaparak kart bilgilerinizi koruma altına alın.