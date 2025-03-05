Enflasyonun faturasını ödemek zorunda bırakılan vatandaş her geçen ay açlık ve yoksulluk sınırının daha da altında kalırken, milyonlarca hane başta gıda olmak üzere verilen yardımlarla ayakta kalmaya çalışıyor. Ülkedeki yoksulluğun boyutunu gözler önüne seren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın 2024 Yılı Faaliyet Raporu’na göre geçen yıl 4 milyon 574 bin 684 hane yani 18 milyon 298 bin 736 kişi, sosyal yardımlardan yararlandı. 4 milyon 87 bin 785 eve de elektrik desteği sağlanan 2024 yılında, Alo Yardım hattına başvurarak sosyal yardım isteyen vatandaş sayısı da 5 milyon 658 bin 31 oldu.

ALO YARDIM’A KOŞTULAR

15 Ekim 2021’den itibaren e-devlet üzerinden alınmaya başlanan sosyal yardım başvurularına ise 23 milyon 519 bin 944 talep geldi. Yani 3 yılda 23.5 milyon kişi sosyal yardım aradı. 2024 yılı Aralık ayında sona eren Aile Destek Programı’ndan 3.6 milyon hane yararlandı. 4 milyon 262 bin 105 kişiye de gıda yardımında bulunuldu. 702 bin 253 haneye doğalgaz, 1.5 milyon haneye kömür yardımı yapıldı. Yine 2024 yılında toplam 252 bin 348 çocuğa ailesinin yanında bakımı sağlanamadığı için yardımda bulunuldu.

2024 yılında tüm erişim kanallarından Alo Yardım hattına başvurarak sosyal yardımdan yararlanmak isteyen vatandaş sayısı 5 milyon 658 bin 31 oldu. Bakanlık, hizmet alanıyla ilgili olan 4 milyon 947 bin 942 talebe yönelik işlem yaptığını açıkladı. Ailesinin yanında bakımı sağlanamayan ve yaşamlarını en düşük seviyede dahi sürdürmekte güçlük çeken ailelerin çocuklarına Bakanlıkça talep geldi çocuk sayısı 2024 yılı sonunda ise 170 bin 317’ye ulaştı.

494.7 milyar TL kaynak kullanıldı

İktidarın ülkedeki derin yoksulluğu gizlemek için kesenin ağzını açtığını kaydeden CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, “Yardım yapılan paranın miktarı fahiş bir şekilde yükseldi. İktidar yoksulluğu önlemek yerine gizlemek için milyarlarca lira kaynak kullandı” dedi. 2024 yılında 4.5 milyon haneye yapılan yardımın miktarının 491.7 milyar lira olduğunu kaydeden Bulut, şöyle devam etti: “Gıda yardımlarından faydalanan 4 milyon 262 bin 105 kişiye 3.07 milyar lira yardım yapıldı. 2024 yılında yoksulluğu makyajlamak için bütçeden çıkan para 494 milyar 770 milyon liraya yükseldi.”

4.2 milyon kişi destekle doydu

Bakanlık verilerine göre, 2019 yılında 2.4 milyon haneye verilen elektrik tüketim desteğinden 2024 yılında 4.3 milyon hane yararlandı. Aile Sosyal Destek Programı ile 2024 yılında ulaşılan hane sayısı 1 milyon 469 bin 470 olurken, 2022 yılında Türkiye Aile Destek Programı’na başlangıçta 2.5 milyon hane dahil edildi. 2023’te bu sayı 1 milyon 565 bin 840 hane oldu. 2024 yılı sonunda bitirilen Aile Destek Programı’ndan 2024’te 3.6 milyon hane yararlandı. 4 milyon 262 bin 105 kişiye ise gıda yardımında bulunuldu.