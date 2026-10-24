İngiltere merkezli bütçe dostu ayakkabı perakendecisi Shoezone, perakende ağını küçültme adımları kapsamında Doğu Londra'da yer alan Dagenham şubesini kalıcı olarak kapatıyor.

Heathway Alışveriş Merkezi bünyesinde 11 yıldır faaliyet gösteren mağaza vitrinlerine kapanış ilanları asılırken, stokların eritilmesi için indirimli satış sürecine geçildi.

LONDRA ŞUBESİNDE KAPANIŞ HAZIRLIKLARI

Dagenham şubesi çalışanları tarafından doğrulanan bilgilere göre, mağazanın Ocak 2027 sonunda faaliyetlerini tamamen durdurması planlanıyor. Şirketin resmi internet sitesinde mevcut çalışma saatleri listelenmeye devam etse de şube içinde tasfiye indirimleri başlamış durumda.

18 AYDA TAM 50 ŞUBE KAPATILDI

Ülke genelinde yaklaşık 2 bin çalışanı bulunan perakendeci, operasyonel giderleri kısmak adına son iki yıldır mağaza sayısını kademeli olarak azaltıyor.

2025 yılı boyunca toplam 36 mağazanın faaliyetine son verildi.

2026'nın ilk 6 aylık döneminde 14 şube daha kapatıldı.

Son 1,5 yıllık süreçte kapatılan toplam mağaza sayısı 50'ye ulaştı.

Kapanışların ardından markanın aktif mağaza sayısı 259 seviyesine geriledi.

KAPANIŞ KARARININ ARKASINDAKİ NEDENLER

Şirket yönetimi, şube kapatma kararlarının temel gerekçesi olarak artan işletme maliyetleri ve fiziki mağazalardaki talep daralmasını gösteriyor.

Perakendeci, Nisan 2026'da yayımladığı değerlendirme raporunda, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimlerin tedarik ve lojistik maliyetlerini yukarı çektiğini, bu durumun da kârlılık üzerinde baskı oluşturduğunu açıklamıştı.

DİJİTAL KANALLARLA AÇIĞI KAPATMAYA ÇALIŞIYORLAR

Fiziki şubelerdeki daralmayı alternatif satış kanallarıyla telafi etmek isteyen Shoezone, operasyonel ağırlığını çevrim içi platformlara kaydırıyor. Şirket, 2026 yılı itibarıyla TikTok Shop üzerinden doğrudan satış modelini devreye aldı. Perakendeci, 10 sterlin altı fiyat politikasıyla özellikle Z kuşağı ve genç aileleri hedefleyerek gelir tabanını korumayı amaçlıyor.