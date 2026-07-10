Sosyal medya platformu Reddit’te hızla viral olan bir paylaşım, modern iş gücü piyasasının çöküşünü ilan etti: 20 yıllık deneyime, sertifikalara ve derin bir teknik uzmanlığa sahip kıdemli bir sistem mühendisi, 18 ayda tam 10.000’den fazla iş başvurusunun reddedilmesinin ardından evsiz kaldı.

"Evim, arabam gitti; geriye sadece telefonum kaldı"

Kimliğini gizli tutarak yaşadığı dramı internette paylaşan mühendis, bir buçuk yıl boyunca aralıksız çabaladığını belirterek şu yürek burkan ifadeleri kullandı:

"18 ay boyunca durmadan, dinlenmeden başvuru yaptım ve çabaladım. Sonunda evimi kaybettim. Her şeyim gitti; arabam, birikimlerim, her şey... Şu an cebimde kalan tek şey bir dizüstü bilgisayar, bir akıllı telefon, birkaç yedek kıyafet ve bir hijyen kitinden ibaret."

Maddi kayıpların ötesinde, evsiz bir profesyonel olarak iş aramanın akla gelmeyecek lojistik zorluklarına değinen Reddit kullanıcısı, "Bir şekilde bir görüşme ayarlayabilsem bile, sokakta ya da halka açık bir parkta yaşarken bir insan kaynakları uzmanıyla Zoom üzerinden profesyonel bir mülakat gerçekleştirmek imkansız" diyerek çaresizliğini dile getirdi. Üstelik kendi bölgesindeki ve çevre eyaletlerdeki konut ile evsizlere yardım programlarının tamamen dolduğunu ve yeni başvuru kabul etmediğini ekleyen mühendis, "Bugünlerde ABD'de şanssızlık yaşıyor ve düşüyorsanız, kafanıza bir kask takın. Çünkü tamamen kendi başınızasınız" uyarısında bulundu.

Tavsiyeler peş peşe geldi

Kısa sürede yüzlerce yorum ve binlerce etkileşim alan gönderinin altında, diğer internet kullanıcıları hem duygusal destek verdi hem de evsizken iş görüşmesi yapabilmek için pratik çözümler üretti.

En çok öne çıkan tavsiye ise halk kütüphaneleri ve meslek yüksekokulları oldu. Benzer süreçlerden geçtiğini belirten bir kullanıcı, "Dostum, ben de senden sadece bir adım gerideyim. Sanal görüşmeler için kesinlikle halk kütüphanelerini öneririm. Eğer imkan varsa, kütüphaneden özel bir çalışma veya konferans odası ayırtmaya çalış" dedi.

Bir başka kullanıcı ise bazı modern halk kütüphanelerinde özellikle görüntülü ve sesli sanal toplantılar için tasarlanmış ses yalıtımlı özel kabinler bulunduğunu hatırlattı. Bir meslek yüksekokuluna (community college) giderek öğrenci olmamasına rağmen durumunu anlatıp ücretsiz mülakat odası kullandığını söyleyen bir başka profesyonel ise, "Hayattaki hemen hemen her kriz için halk kütüphanenize gidin. Kendileri doğrudan yardım edemese bile, sizi şehirde tam olarak nereye gitmeniz gerektiği konusunda yönlendirirler" tavsiyesinde bulundu.

"20 yıllık deneyim teknoloji için fazla yaşlı, perakende için dazla kalifiye"

Bu sarsıcı hikaye, küresel iş piyasasının nitelikli iş gücüne karşı takındığı acımasız tavrı da büyük bir tartışmaya açtı. Birçok kullanıcı, sistem mühendisinin "tecrübe paradoksuna" sıkıştığını savundu.

Gelen yorumlardan birinde, "20 yıllık devasa bir deneyiminiz var; geçinebilmek için markette çalışmak istiyorsunuz ama perakende sektörü için 'fazla nitelikli' bulunuyorsunuz. Teknoloji sektörüne dönmek istiyorsunuz ama orası için de 'uygun veya genç' görülmüyorsunuz. Belki de artık bu köhneleşmiş sistemi tamamen değiştirmeliyiz" denildi.

Siber güvenlikten yazılıma kadar onlarca sertifikaya, on binlerce saatlik mesaiye ve sarsılmaz bir azme sahip bir teknoloji lideri bile 18 ay boyunca sistemin içinde kendine bir yer bulamıyorsa, bu durum modern iş dünyasının geleceği hakkında çok ciddi ve karanlık soruları da beraberinde getiriyor