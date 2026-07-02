Rusya’nın Leningrad Bölgesi’ne bağlı Kudrovo kasabasında bulunan ve ülkenin en büyük konut binası olma özelliğini taşıyan yapı, fiziki büyüklüğü ve barındırdığı nüfus yoğunluğuyla dikkat çekiyor. "Novyy Okkervil" konut kompleksinin bir parçası olarak 2015 yılında inşası tamamlanan devasa oval bina, tek bir çatı altında binlerce insanı bir araya getiriyor.

Resmi verilere göre, oval mimariye sahip olan bu devasa beton kompleks 3708 daireden oluşuyor ve binaya girişler 35 farklı kapıdan sağlanıyor. Toplamda 25 kat yüksekliğinde olan yapıda, katlar arası ulaşım yüksek hızlı asansör sistemleriyle gerçekleştiriliyor.

NÜFUSU 18 BİNİ BULUYOR

Rus medyasında yer alan farklı raporlara göre, binada yaşayan yerleşik nüfus 11.000 ile 18.000 arasında değişiklik gösteriyor. Kompleks, bu nüfus yoğunluğu nedeniyle uluslararası platformlarda ve sosyal medyada sıkça gündeme geliyor.

Geliştirici firma, projeyi sakin ve gürültüden uzak bir yaşam alanı olarak tanımlarken, pencerelerin yürüyüş yollarına ve iç avlulara baktığını belirtiyor. Binada yaşayan sakinlerin aktardığı bilgilere göre, iç avlu ile çevre sokaklarda yüzlerce araçlık park yeri bulunuyor ve yerleşkenin yakınında bir alışveriş merkezi hizmet veriyor.

ÇİN'DEKİ BENZER YAPILARLA KARŞILAŞTIRILIYOR

Kudrovo'daki bu mega yapı, barındırdığı nüfus ve mimari ölçeği bakımından Çin’in Hangzhou kentinde bulunan ve yaklaşık 20.000 kişinin yaşadığı belirtilen "Regent International" apartman kompleksi ile benzerlik taşıyor.