Bakü'nün Nizami bölgesinde, Fizuli Caddesi'ni genişletme projesi nedeniyle yıkılma tehlikesiyle karşı karşıya kalan tarihi konak, özel bir mühendislik operasyonuyla taşındı. Petrol iş insanı İsa Bey Hacıski tarafından 1908 yılında yaptırılan 52 metre uzunluğunda ve 20 metre yüksekliğindeki taş bina, bütünlüğü bozulmadan yeni konumuna yerleştirildi.

MÜHENDİSLİK OPERASYONU NASIL GERÇEKLEŞTİRİLDİ?

Operasyon öncesinde 18 bin ton ağırlığındaki yapının bodrum duvarlarına geçici destekler yerleştirilerek bina orijinal temelinden kesildi. Ağırlığı taşıyacak çelik ve betondan imal edilen özel ray sistemi kurularak binanın altına hidrolik krikolar yerleştirildi.

23-27 Nisan 2013 tarihleri arasında gerçekleştirilen ve yaklaşık 40 saat süren hassas itme çalışmasıyla konak, santim santim geriye itilerek 10,5 metre uzaklaştırıldı.

DEPREME DAYANIKLI YENİ TEMEL İNŞA EDİLDİ

Hollandalı Bresser firması ile yerel uzmanlardan oluşan 100’den fazla profesyonelin katıldığı proje tamamlandıktan sonra, yapı yeni hazırlanan temele oturtuldu. 8 büyüklüğündeki depremlere dayanacak şekilde tasarlanan yeni temele yerleştirilme sürecinin ardından konak sakinleri dairelerine geri döndü.

GUINNESS REKORLAR KİTABI'NA GİRDİ

Guinness Dünya Rekorları, Bakü'deki bu çalışmayı "dünyada parçalanmadan ve tek parça halinde taşınan en ağır yapı" olarak resmi olarak tescilledi. Rekorun, taşınan mesafeden ziyade 18 bin tonluk tarihi bir kütlenin biçimsel bütünlüğü korunarak aktarılması esasına dayandığı bildirildi.