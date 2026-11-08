Meteoroloji Genel Müdürlüğü, aralarında Karadeniz, Akdeniz ve Doğu Anadolu bölgelerindeki kentlerin bulunduğu 18 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Karadeniz'in yüksekleri ile doğu illerinde yoğun kar yağışı beklenirken, Akdeniz kuşağında fırtına seviyesine çıkacak rüzgarların günlük yaşamı ve ulaşımı doğrudan olumsuz etkileyeceği bildirildi.
HANGİ BÖLGELERDE YOĞUN KAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?
Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı şeridinde kuvvetli sağanak görülecek; iç ve yüksek rakımlı kesimlerde yağış karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde gerçekleşecek. Yağış dalgasının pazartesi sabah saatlerine kadar aralıksız sürmesi öngörülüyor. Eş zamanlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu hattında yer alan Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis illerinde de kar yağışı etkisini sürdürecek.
AKDENİZ VE TOROSLAR HATTINDA FIRTINA TEHLİKESİ
Hava hareketliliği güney kesimlerde sert rüzgar ve fırtınaya dönüşecek. Akdeniz'in Toroslar mevkisinde yer alan Antalya, Burdur, Isparta, Kahramanmaraş ve Osmaniye'nin yüksekleri ile Adana geneli, Mersin'in batısı ve Hatay kıyılarında rüzgar kuzey yönlerden fırtına şiddetinde esecek.
Şiddetli hava akımı nedeniyle çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi ile karayolu ulaşımında aksamalar yaşanabileceği kaydedildi.
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BÜYÜKŞEHİRLERDE SICAKLIKLAR NE KADAR DÜŞECEK?
Soğuk hava sistemi büyükşehirlerde de termometreleri hızla aşağı çekecek. İstanbul'da gün içi sıcaklık en yüksek 12 derece, gece ise 6 derece seviyesinde kalırken havanın gece saatlerinden itibaren sağanağa döneceği tahmin ediliyor.
Başkent Ankara'da ise gece sıcaklığının eksi 2 dereceye kadar gerileyeceği, gündüz ölçülen en yüksek değerin 6 dereceyi aşmayacağı bildirildi.
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