HANGİ BÖLGELERDE YOĞUN KAR VE SAĞANAK ETKİLİ OLACAK?

Samsun, Ordu, Giresun ve Trabzon'un kıyı şeridinde kuvvetli sağanak görülecek; iç ve yüksek rakımlı kesimlerde yağış karla karışık yağmur ve yoğun kar şeklinde gerçekleşecek. Yağış dalgasının pazartesi sabah saatlerine kadar aralıksız sürmesi öngörülüyor. Eş zamanlı olarak Doğu ve Güneydoğu Anadolu hattında yer alan Hakkari, Şırnak, Siirt ve Bitlis illerinde de kar yağışı etkisini sürdürecek.