Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), günlük hava tahmini raporunu yayımladı. Aşırı sıcaklar yurt genelinde etkisini sürmeye devam ederken, 18 il için de gök gürültülü sağanak yağış uyarısı verildi. MGM, bu illerin yanı sıra Ordu ve Samsun için de sarı kodlu uyarı açıkladı. Yağışların saat 12.00 ile 18.00 arasında etkili olması bekleniyor.

Yurt genelinde sıcak hava dalgası etkisini sürdürüyor. Sıcaklıkların yaklaşık 30 derece üstü seyretmesi öngörülürken, Aydın, Denizli ve Batman'da termometrelerin bugün 40 dereceyi görmesi bekleniyor. Hissedilen sıcaklığın daha da artması bekleniyor. 3 büyükşehir olan İstanbul, Ankara ve İzmir'de yüksek sıcaklıklar hakim olacak.

PERŞEMBEYE DİKKAT

Bugün İstanbul 30, Ankara 33, İzmir ise 38 derece olacak. Yapılan değerlendirmelere göre, perşembe günü ülke genelinin büyük bir kısmında poyraz esintisi etkili olacak. Poyrazın yanı sıra, Marmara Bölgesi'nde fırtına çıkma ihtimali olduğu belirtildi.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde sağanak etkili olacak

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Akdeniz’in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Kocaeli, Samsun, Ordu, Tokat, Bingöl ve Muş çevreleri ile İstanbul'un kuzey ve doğu kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor. Yağışların, Ordu, Rize, Artvin, Kars ve Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.