İçişleri Bakanlığı, siber suçlara yönelik yürütülen kapsamlı bir operasyonun detaylarını kamuoyuyla paylaştı. Hakkari merkezli olarak 18 ilde eş zamanlı düzenlenen operasyonlarda, yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına karıştığı tespit edilen 52 kişi gözaltına alındı.

18 İLDE BÜYÜK PARA TRAFİĞİ.

Hakkari Emniyet Müdürlüğü ile Yüksekova Cumhuriyet Başsavcılığı’nın koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda, siber devriye faaliyetleri ve teknik analizler sonucunda örgütün faaliyet yapısı ortaya çıkarıldı. Şüphelilerin, yasa dışı bahis sistemleri üzerinden büyük miktarda para akışını yönettiği, kesintisiz çalışan dijital paneller aracılığıyla işlemleri kontrol ettiği belirlendi.

20 MİLYARLIK PARA TRAFİĞİ

Ayrıca suçtan elde edilen gelirlerin, üçüncü kişiler adına açılan hesaplar üzerinden dolaşıma sokulduğu ve daha sonra kripto varlıklara çevrilerek izinin kaybettirilmeye çalışıldığı tespit edildi. Yapılan incelemelerde, söz konusu ağın yaklaşık 20 milyar liralık işlem hacmine ulaştığı ortaya kondu. Bu tutarın, Türkiye’de siber suçlar kapsamında bugüne kadar belirlenen en yüksek finansal büyüklüklerden biri olduğu ifade edildi.

Bakanlık açıklamasında, güvenlik güçlerinin hem fiziki hem de dijital alanda suçla mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü vurgulanarak, operasyonda görev alan ekipler tebrik edildi.