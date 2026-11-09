ABD'nin Alaska eyaletinde bulunan Utqiagvik kasabasında, kutup gecesi için geri sayım başladı. 18 Kasım'da güneşin son kez batacağı bölgede, 19 Kasım'dan itibaren 65 gün boyunca güneş ufkun üzerine çıkmayacak. 22 Ocak'a kadar sürecek karanlık dönemin ardından güneş yeniden kendini gösterecek.

Kuzey Kutup Dairesi'nin üzerinde yer alan kasaba, coğrafi konumu nedeniyle her yıl uzun süreli kutup gecesi yaşıyor. Dünya'nın eksen eğikliği nedeniyle kış aylarında güneş ışınlarının bölgeye ulaşmaması, haftalarca güneşin doğmamasına neden oluyor.

YAZ AYLARINDA TAM TERSİ YAŞANIYOR

Kutup gecesi boyunca kasaba tamamen karanlığa gömülmese de güneş ufkun üzerine çıkmıyor. Gün ortasında alacakaranlık yaşanırken gökyüzü kısa süreliğine aydınlanıyor. Yaz aylarında ise bunun tam tersi görülüyor ve güneş haftalarca batmadan gökyüzünde kalıyor.