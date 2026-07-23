Yaklaşık 15 dakika süren geçiş boyunca kullanılan bu sistemin amacı yalnızca estetik bir görüntü sunmak değil. Uzun tünellerde oluşabilecek dikkat dağınıklığını, tekdüzeliği ve yorgunluğu azaltarak sürüş güvenliğini artırmak da projenin temel hedefleri arasında yer alıyor.

NORVEÇ'TEKİ DENEYİMDEN İLHAM ALINDI

Mühendisler, tünelin belirli aralıklarında geniş mağara benzeri bölümler oluşturdu. Bu alanların tavanına bulut ve gökyüzünü andıran aydınlatmalar yerleştirilirken, bazı bölümlerde palmiye ve yeşil alan temalı görsel tasarımlar kullanıldı. Böylece sürücülerin uzun süre aynı ortamı görmesinden kaynaklanan psikolojik yorgunluğun azaltılması amaçlandı.

Projede görev alan araştırmacılar, tasarımın geliştirilmesinde Norveç'in uzun kara yolu tünellerinde kullanılan aydınlatma çözümlerinden ilham alındığını belirtiyor. Yapılan araştırmalar, renkli ışıklandırma ve farklı tasarımların sürücülerin kendilerini daha güvende hissetmesine katkı sağladığını ortaya koyuyor.

YOLCULUK SÜRESİNİ SAATLERDEN DAKİKALARA İNDİRDİ

Qinling Zhongnanshan Tüneli, Çin'in kuzeyi ile güneyi arasındaki ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla Qinling Dağları'nın altına inşa edildi. Tünelin hizmete girmesiyle birlikte dağ yollarında saatler sürebilen yolculuklar yaklaşık 15 dakikaya kadar indi. Ayrıca gelişmiş havalandırma, yangın güvenliği, acil durum sistemleri ve sürekli izleme altyapısıyla da dikkat çekiyor.

Uzmanlar, özellikle 10 kilometreden uzun kara yolu tünellerinde sürücülerin dikkatini koruyacak benzer tasarımların gelecekte daha yaygın kullanılabileceğini değerlendiriyor. Renkli aydınlatma ve yapay gökyüzü uygulamalarının yalnızca görsel bir tercih değil, aynı zamanda trafik güvenliğini destekleyen mühendislik çözümleri arasında yer aldığı belirtiliyor.