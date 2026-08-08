Karaman'ın Ermenek ilçesinde 18 maden işçisinin yaşamını yitirdiği maden faciasıyla ilgili aranan ve hakkında 21 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.Ö., jandarma ekiplerinin çalışması sonucu yıllar sonra yakalandı.
Mersin İl Jandarma Komutanlığı JASAT ekipleri, 2014 yılında Ermenek'te meydana gelen ve 18 işçinin hayatını kaybettiği maden kazasının baş şüphelilerinden Y.Ö.'nün yakalanması için çalışma başlattı.
Yaklaşık 8 yıldır firari olduğu belirlenen 49 yaşındaki Y.Ö.'nün izini süren ekipler, kapsamlı araştırmalar sonucunda şüphelinin Silifke ilçe merkezinde bulunduğunu tespit etti.
EKİPLER OPERASYON DÜZENLEDİ
Şüphelinin bulunduğu adres ve bölgenin belirlenmesinin ardından JASAT ekipleri operasyon için harekete geçti. Düzenlenen operasyonla yakalanan Y.Ö., gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.Ö., hakkında kesinleşmiş 21 yıllık hapis cezası bulunması nedeniyle cezaevine teslim edildi.