Arda Turan’ın teknik direktörlüğünü yaptığı Shakhtar Donetsk transfer çalışmalarına devam ediyor. Fabrizio Romanao'nun haberine göre Shakhtar, Brezilya ekibi Fluminense'nin 18 yaşındaki orta saha oyuncusu Isaque'yi kadrosuna kattı. Donetsk ekibinin, bu transfer için 10 milyon Euro bonservis ve 2 milyon Euro bonus ödemesi yapacağı belirtildi. Genç oyuncuyu İngiliz devi Liverpool da istiyordu.

Haberde, Genç oyuncunun sağlık kontrollerinden geçmek ve resmi imzayı atmak üzere Ukrayna'ya gelmek için yola çıktığı bilgisine yer verildi.