Aras Holding Yönetim Kurulu Başkanı Barış Baran Aras ve Elif İnci Aras, 14 yıllık evliliklerini tek celsede noktalayarak boşandı.



Aras çiftinin boşanmasının ardından geçtiğimiz yıl iki isim arasında imzalanan ve magazinde büyük etki yaratan 18 maddelik evlilik sözleşmesi yeniden gündem oldu.

ALDATIRSA SERVETİNİ VERMEYİ KABUL ETMİŞTİ



Sabah'tan Bülent Cankurtaran'ın haberine göre, Baran Aras ve Elif İnci Aras'ın evlilikleri geçtiğimiz yıl ciddi bir yara almış, iki isim boşanma noktasına gelmişti. Ayrılmayı istemeyen Baran Aras, eşinin kendisini affetmesi için eşine zor rastlanır bir evlilik sözleşmesi imzalamayı kabul etmiş, 18 maddelik sözleşmede yer alanlar haftalarca konuşulmuştu.

Elif İnci Aras, imzalanan sözleşmenin ardından boşanma dilekçesini geri çekmiş ve basına yansıyan haberlere göre sözleşmede Baran Aras'ın eşini ikna etmek için "Aldatırsam tüm servetimi eşime bırakırım" yazan bir maddeye imza atmıştı.



İki ismin ayrılmasına neden olan süreç bilinmese de, olaya ilişkin Cankurtaran'a açıklamada bulunan İnci Aras, ayrılık kararına ilişkin "Yürütemedik, ayrıldık" ifadelerini kullanmakla yetindi.