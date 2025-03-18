Osmanlı, Birinci Dünya Savaşı’na girdiğinde donanması Avrupalı devletlerin oldukça gerisindeydi. En son Abdülaziz döneminde yenilenmiş ve savaşa kadar yıllarca atıl kalmıştı. Karşımızda Düvel-i Muazzama, yani Avrupa’nın büyük güçleri vardı. Ancak “Yenilmez Armada” olarak bilinen İngiliz donanması tarihin en ağır yenilgisini bu cephede alacak ve Çanakkale, dünya tarihinde en çok anılan cephelerden biri olacaktı.

Yaşar Özer'in hazırlayıp sunduğu Hafıza'nın yeni bölümünde Çanakkale Zaferi'nin 1915 yılının da ötesine uzanan anlam ve öneminin peşine düşüyoruz.

Bu bölümde Uluslararası İlişikler ve Strateji Uzmanı Dr. Naim Babüroğlu ile Gazeteci ve Çanakkale Muharebeleri Araştırmacısı Gürsel Göncü de bize eşlik ediyor.