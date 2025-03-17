Çanakkale Zaferi, tarihin sayfalarına kazınmış bir savaş olmanın ötesinde, gelecek nesillere aktarılan eşsiz bir kahramanlık destanıdır. Her yıl 18 Mart'ta, bu destanı yazan fedakâr askerlerimiz ile vatan uğruna canını feda eden aziz şehitler ve gaziler, derin bir minnet ve saygıyla anılıyor.

18 MART ÇANAKKALE ZAFERİ MESAJLARI

"Çanakkale geçilmez!" diyen kahramanlarımızı ve bu zaferi bize armağan eden aziz şehitlerimizi saygı, minnet ve rahmetle anıyoruz. 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kutlu olsun.

Bir ulusun kaderini değiştiren Çanakkale Zaferi, cesaretin ve fedakârlığın adıdır. Bu büyük zaferin yıl dönümünde kahraman şehitlerimize selam olsun!

Tarih, Çanakkale'de yazıldı. Kahraman şehitlerimizi ve gazilerimizi şükranla anıyor, onların mirasına sahip çıkıyoruz. Çanakkale Zaferi'nin 110. yılı kutlu olsun.

18 Mart 1915, bağımsızlık aşkıyla yanan bir milletin dünyaya 'Çanakkale geçilmez' dediği gündür. Şehitlerimizin aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz.

Çanakkale Zaferi, azim ve fedakârlıkla kazanılmış bir destandır. Bugünü bizlere armağan eden şehitlerimizi minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun.

Çanakkale Zaferi, bir ulusun onurunu ve bağımsızlık aşkını tüm dünyaya ilan ettiği gündür. Aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyoruz.

18 Mart 1915, fedakarlığın ve vatan sevgisinin en büyük örneklerinden biri olarak tarihimize kazındı. Kahraman ecdadımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Tarihin akışını değiştiren Çanakkale Zaferi, bağımsızlık mücadelesinin simgesidir. Şehitlerimizin aziz hatırası her zaman kalplerimizde yaşayacak.

18 MART SÖZLERİ

Çanakkale, yalnızca bir zafer değil, bir milletin bağımsızlık destanıdır.

18 Mart, Çanakkale’de kahramanlık ve fedakârlığın en büyük örneklerini yazdı.

Şehitlerimizin kanıyla sulanan bu topraklar, Çanakkale’de yazılan destanın hatırasını sonsuza dek yaşatacak.

Vatan için canlarını feda eden kahramanlarımızı minnetle ve saygıyla anıyoruz.

Çanakkale Zaferi, sadece bir savaşın kazanılması değil, bağımsızlık ruhunun doğuşudur.