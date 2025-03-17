Her yıl büyük bir gurur ve minnetle anılan 18 Mart, Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak Türk milletinin hafızasında özel bir yere sahiptir.

1915 yılında Türk ordusunun Çanakkale'de sergilediği eşsiz direniş ve kahramanlık, tarihin akışını değiştiren bir zaferle taçlanmıştır. Bu yıl, zaferin 110. yıl dönümü coşkuyla kutlanacak.

18 MART RESMİ TATİL Mİ, OKULLAR 18 MART'TA TATİL Mİ?

Bu yıl 18 Mart, Salı gününe denk geliyor. Ancak, resmi tatil kapsamında olmadığı için hem özel sektör hem de kamu kurumları normal şekilde hizmet vermeye devam edecek.

ÇANAKKALE'DE TATİL EDİLDİ

Çanakkale Valiliği'nden yapılan açıklamada, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 110. yıl dönümünün kentte coşkulu bir şekilde kutlanması amacıyla 18 Mart Salı günü, İl Milli Eğitim Müdürlüğüne bağlı resmi ve özel temel eğitim, ortaöğretim ve özel eğitim kurumlarında, halk eğitimi merkezlerinde ve özel kurslarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verileceği duyuruldu.

ÇANAKKALE ZAFERİ'NİN TARİHİ

"18 Mart 1915, Çanakkale Zaferi'nin dönüm noktalarından biri olarak tarihe geçti. O gün şanlı ordumuz, İngiltere ve Fransa'nın öncülüğündeki İtilaf Devletleri donanmasını Çanakkale Boğazı'ndan geçirmeyerek büyük bir savunma zaferine imza attı.

Güçlü donanmalarıyla boğazı zorlayan İtilaf kuvvetleri, Nusret Mayın Gemisi'nin stratejik yerleştirdiği mayınlar ve Osmanlı kıyı topçularının etkili direnişi sayesinde ağır kayıplar vererek geri püskürtüldü. Bu zaferin ardından kara savaşları başladı ve Gelibolu Yarımadası'nda uzun süren şiddetli çatışmalar yaşandı.

Çanakkale Zaferi, Osmanlı ordusunun moralini artırmanın yanı sıra, Mustafa Kemal Atatürk'ün askeri liderlik yeteneklerinin öne çıkmasını sağladı. Bu anlamlı zafer, her yıl 18 Mart'ta 'Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü' adıyla büyük bir minnet ve gururla anılmaktadır.