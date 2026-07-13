Avrupa'nın en büyük savunma girişimi olan Münih merkezli teknoloji şirketi Helsing, pazartesi günü yaptığı açıklamada 1,8 milyar dolarlık Seri E finansman turunu tamamladığını duyurdu.

Şirketin değerlemesini 18 milyar dolara çıkaran bu yatırım turuna küresel ölçekte faaliyet gösteren çok sayıda büyük yatırım fonu katıldı.

Helsing tarafından yapılan açıklamada, şirketin ağırlıklı olarak Avrupa sahipliğini koruduğu ve Avrupa'daki derin köklerinin bu şekilde vurgulandığı belirtildi.

Şirketin son finansman turuna Dragoneer Investment Group LLC, Iconiq, Kanada Emeklilik Planı Yatırım Kurulu (Canada Pension Plan Investment Board), JPMorgan Chase & Co. ve Goldman Sachs Alternatives'ın büyüme sermayesi kolu dahil oldu.

Pazartesi günü yapılan açıklamada ayrıca Lightspeed Venture Partners, General Catalyst ve Plural gibi şirketin mevcut yatırımcılarının da bu yeni tura katılım sağladığı aktarıldı.

Helsing, Haziran 2025'te Spotify kurucusu Daniel Ek'in fonu olan ve şirketin ilk destekçileri arasında yer alan Prima Materia liderliğindeki turda 600 milyon avro toplamış, ancak o dönemde şirket değerlemesini kamuoyuyla paylaşmamıştı.

UKRAYNA SAVAŞINDA BÜYÜDÜ

2021 yılında kurulan Helsing, özellikle Avrupa kıtasının silahlı kuvvetlere tarihi düzeyde harcamalar yapmasına neden olan Ukrayna savaşının başlamasından bu yana görünürlüğünü artırdı.

İlk olarak silah sistemleri için yapay zeka yazılımı sağlayarak faaliyetlerine başlayan girişim, zaman içinde insansız hava araçları, deniz araçları ve diğer askeri makinelerin üretimine yönelik genişleme kaydetti.

Hükümet ihalelerini almak için yerleşik savunma tedarikçileriyle rekabet eden şirket, risk sermayesi destekli diğer girişimlerle de mücadele ediyor.

Diğer yandan Bloomberg'in geçen hafta aktardığı habere göre şirket, dahili hisse programını çalışan hisse senedi opsiyon planından sanal hisse senedi opsiyon planına dönüştürdü.

Bu karar, bazı çalışanların yeni politikaya karşı çıkmak adına yasal danışmanlık almak üzere avukatlarla iletişime geçmesine yol açtı.