Avrupa'nın en uzun demiryolu rotalarından biri olması beklenen 800 mil uzunluğundaki yeni tren hattı, 25 Haziran tarihinde seferlerine başlıyor. Çekya merkezli demiryolu operatörü Leo Express tarafından işletilecek olan bu yeni servis; Çek Cumhuriyeti, Almanya ve Polonya'yı doğrudan birbirine bağlarken, Ukrayna sınırına kadar uzanan kesintisiz bir ulaşım koridoru oluşturacak.

YOLCULUK 18 SAAT SÜRECEK

Yaklaşık 18 saat sürecek olan tarihi yolculuk; Krakov, Ostrava, Prag, Dresden, Leipzig, Frankfurt am Main ve Frankfurt Havalimanı gibi önemli Avrupa merkezlerini tek bir hat üzerinde buluşturacak. Projeye dair açıklamalarda bulunan Leo Express yöneticisi Peter Köhler, bu rota sayesinde Batı ve Doğu Avrupa arasındaki görünmez sınırları kaldırmayı, önemli merkezleri birleştirmeyi ve Ukrayna'ya olan erişimi kolaylaştırmayı hedeflediklerini belirtti.

Hattın batı yönündeki seferi, Polonya'nın güneydoğusunda bulunan ve Ukrayna sınırına sadece altı mil mesafede yer alan Przemysl şehrinden yerel saatle 13.31'de başlayarak ertesi gün sabah 07.53'te Frankfurt Havalimanı'nda son bulacak. Doğu yönünde seyahat edecek yolcular ise Frankfurt Havalimanı'ndan sabah 08.27'de hareket ederek ertesi gece 02.23'te Przemysl'e ulaşacak.

STRATEJİK BİR ÖNEME SAHİP

Şirket yetkilileri, Frankfurt Havalimanı'na varış saatinin küresel ve kıta içi uçuşlara kesintisiz aktarma imkanı sunması açısından stratejik bir öneme sahip olduğunu vurguladı. Yolculuk boyunca trenlerde Wi-Fi, elektrik prizleri, klima ve araç içi ikram gibi modern konfor hizmetleri de standart olarak sunulacak. Trenin kalkış noktası olan Przemysl şehri, Şubat 2022'de başlayan Rusya-Ukrayna savaşı sonrasındaki süreçte Ukrayna'dan ayrılan yolcular için en kritik demiryolu aktarma merkezi olma özelliğini koruyor.