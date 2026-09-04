Rusya genelinde her yıl geleneksel olarak kutlanan "Alkolsüzlük Günü" kapsamında bu yıl radikal bir adım atılıyor. Ülke genelindeki 18 farklı bölgede, perakende alkol satışlarına yönelik son derece sert kısıtlamalar ve tam kapsamlı yasaklar yürürlüğe giriyor.

24 SAAT BOYUNCA ALKOL SATIŞI YASAKLANDI

Bölgesel mevzuatlardan elde edilen bilgilere göre, alınan kararın en sert uygulandığı bölgeler netleşti. Altay, Buryatya, Mari El, Udmurtya ve Donetsk Halk Cumhuriyeti olmak üzere toplam beş bölgede alkollü içeceklerin perakende satışı 24 saat boyunca tamamen yasaklandı. Gün boyunca hiçbir market veya perakende noktasında alkol satışı yapılmayacak.

KARA LİSTE GENİŞLİYOR

Söz konusu kısıtlama dalgası sadece 5 bölgede sınırlı kalmıyor. Zabaykalsky, Kamçatka, Belgorod, Vologda, İrkutsk, Kaliningrad, Kemerovo, Murmansk, Saratov, Sverdlovsk ve Yahudi Özerk Oblastı'nın yanı sıra Kırım hattındaki Sivastopol ile Zaporijya bölgelerinde de gün boyunca kademeli ve özel kısıtlamalar ile satılabilecek.

113 YILLIK DİNİ BİR ANMAYA DAYANIYOR

Rusya’da köklü bir geçmişe sahip olan bu özel gün tarihi bir anlam taşıyor. İlk kez 1913 yılında Rus Ortodoks Kilisesi’nin girişimiyle başlatılan Ayıklık Günü’nün altında dini bir anma günü yatıyor. Ortodoks inancına göre 11 Eylül tarihi, Vaftizci Yahya'nın Kral Herod Antipas'ın doğum günü için düzenlenen alkollü ve taşkın bir ziyafet sırasında başının kesilerek idam edildiği gün olarak kabul ediliyor. Kilise ve yetkililer, bu tarihi olaydan yola çıkarak toplumsal farkındalık yaratmak amacıyla her yıl 11 Eylül'de alkolsüz yaşamı teşvik eden bu uygulamayı devam ettiriyor.