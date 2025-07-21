Galatasaray, 2024-2025 sezonu hazırlıkları kapsamında Avusturya’daki ilk hazırlık maçında Avusturya temsilcisi Admira Wacker ile karşılaştı.

Maçı 2-1 kazanan sarı kırmızılı ekipte ikinci yarıda oyuna dahil olan 2007 doğumlu Arda Ünyay performansıyla göz doldurdu.

Galatasaray'ın ikinci golünün altına imza atan Ünyay'a sarı kırmızılı taraftarlardan sosyal medyada büyük övgü geldi. Galatasaray forması ile ilk maçında ilk golünü atan 18'lik yetenek için bir paylaşım yapan takımın tecrübeli isimlerinden Abdülkerim Bardakçı 'veliaht' ifadesini kullandı.

Abdülkerim'in kullandığı 'Veliaht' ifadesi sonrası sosyal medyada da herkes Arda Ünyay'ı konuştu. Veliaht yakıştırması yapan sarı kırmızılı taraftarlar bir dönem transferde adı gündeme gelen Ahmetcan Kaplan'ın alınmaması gerektiğini, Arda Ünyay'ın bu eksiği fazlasıyla tamamlayacağını savundu.

İşte Arda Ünyay için yapılan bazı paylaşımlar;

Arda Ünyay, “Siz bu maliyetlerle Ahmetcan Kaplan’ı almayın, ben varım” diyor. Pek de haksız sayılmaz.

Arda Ünyay ciddili türk futbol tarihinin en iyi stoperi olacak.

Arda Ünyay… gözümüzün önünde Van dijk yetişiyor

mertens arda ünyay’ı boşuna övmemişti, güzel gol attı ve sahada çok sağlam duruyor, böyle devam aslan parçası..

Elinde Arda Ünyay gibi bir Aslan parçası varken Ahmetcan Kaplana falan 2 3 milyon maaş vermeye gerek yok.

Arda Ünyay… Önce çok kritik bir müdahale, iki dakika sonra gol. Yaş: 17. Hız, zeka, özgüven, fizik… Allah nazarlardan korusun.

Arda Ünyay.. Ozan Kabak'tan sonra genç bir stoperin özgün, hız ve agresiflik olarak bu kadar dikkat çektiğini gördük.. büyük takım stoperinde hava topu ve hız olacak.. Bu kolay değil.. Arda'da ikisi var ve yanında agresiflik ve özgüven de var.. 18 yaşında.. bol süre verilmeli..

Arda Ünyay ciddi manada kusursuz potansiyel, bu yıl düzenli forma şansı bulacağı bi yere kiralanır veya takımda kalıp surekli süre alırsa değerini 30-40 milyona çıkaracak.