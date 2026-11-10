Bakırköy'de bir alışveriş merkezinin önünde yolun karşısına geçmek isteyen 4 gence hafif ticari aracın çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi ağır yaralandı. Güvenlik kameralarına yansıyan kazanın ardından yakalanan sürücü çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaza, 6 Kasım Cuma günü saat 18.30 sıralarında Şenlikköy Mahallesi'nde meydana geldi. Taha Mustafa Z. idaresindeki 26 AIF 431 plakalı hafif ticari araç, cadde üzerindeki alışveriş merkezinin önünde karşıya geçmeye çalışan 4 yayaya çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan yayalar ağır yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

18 YAŞINDAKİ AYŞENUR KURTARILAMADI, 3 KİŞİNİN DURUMU AĞIR

Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılardan Ayşenur Vatansever (18) ile E.N.Ç. (17) Prof. Dr. Murat Dilmener Acil Durum Hastanesi'ne, M.Ç. (17) Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, B.C. (17) ise Yeşilköy’deki özel bir hastaneye sevk edildi.

Ağır yaralı gençlerden 18 yaşındaki Ayşenur Vatansever, hastanede doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Tedavileri süren diğer 3 gencin hayati tehlikelerinin devam ettiği bildirildi. Hayatını kaybeden Vatansever'in cenazesi, Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınları tarafından teslim alınarak Zeytinburnu'nda toprağa verildi.

SÜRÜCÜNÜN UYUŞTURUCUDAN KAYDI ÇIKTI: CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Kazanın ardından polis ekiplerince gözaltına alınan sürücü Taha Mustafa Z.'nin kurye olarak çalıştığı ve emniyette "Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan kaydının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen sürücü, "Taksirle öldürme" ve "Taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Aracın yayalara çarparak savurduğu anlar ise çevredeki güvenlik kameralarınca anbean kaydedildi.