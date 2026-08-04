Olay, dün akşam saatlerinde Lice ilçesi kırsal Dallıca Mahallesi Bakanlar mezrasında yaşandı. Edinilen bilgiye göre, aralarında arazi anlaşmazlığı yüzünden husumet bulunan Yılmaz ve Mızraklı aileleri arasında başlayan tartışma büyüyerek silahlı kavgaya dönüştü.
ARAÇ İÇİNDE VURULDU
Kavga sırasında ateşlenen silahlardan çıkan kurşunlar, olay esnasında bir aracın içerisinde bulunan 18 yaşındaki Figen Baran'a isabet etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine hızla sağlık ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
7 GÖZALTI
Bölgeye ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Figen Baran'ın hayatını kaybettiği tespit edildi. Genç kadının cenazesi, otopsi işlemleri yapılmak üzere Diyarbakır Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın yaşandığı mezrada geniş güvenlik önlemleri alan jandarma ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 7 şüpheliyi gözaltına aldı. Olaya ilişkin başlatılan adli soruşturma devam ediyor.