Niğde'de ihbara giden 2 polisi bıçak ve keserle yaralayan zanlı, ayağından vurularak etkisiz hale getirildi. Alınan bilgiye göre, İlhanlı Mahallesi Aydınlık Caddesi'nde "aile içi şiddet" ihbarına giden polis memurları A.G. (50) ve D.E'ye (30), şüpheli E.Y.Ö. (18) bıçak ve keserle saldırdı.
AYAĞINDAN VURULDU
Yaralanan polisler, zanlıyı ayağından tabancayla vurarak etkisiz hale getirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan polisler ile E.Y.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.