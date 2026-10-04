Bursa’nın Karacabey ilçesine bağlı Güngörmez Mahallesi’ndeki ormanlık alanda dün gece saat 22.00 sıralarında kan donduran bir kadın cinayeti işlendi.

İddiaya göre, otomobille ormanlık alana gelen Gökçe Alkan (18) ile erkek arkadaşı olduğu öne sürülen Mustafa B. (24) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine Mustafa B., yanındaki bıçakla genç kızın boğazını kesti.

CİNAYETİN ARDINDAN MAHALLEYE GİDİP "ÖLDÜ" DEDİ

Korkunç cinayetin ardından otomobili bırakıp yaya olarak yakındaki mahalleye giden şüpheli, çevredeki vatandaşlara tartıştığı kişinin öldüğünü söyledi. İlçe merkezine gitmek için yardım isteyen Mustafa B.’nin, olayda kullandığı bıçakla kendi boynuna da zarar verdiği ve boynunda kesik olduğu fark edildi.

18 YAŞINDAKİ GÖKÇE HAYATINI KAYBETTİ

Mahalle sakinlerinin durumu bildirmesi üzerine adrese hemen jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, 18 yaşındaki Gökçe Alkan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Talihsiz genç kızın cansız bedeni, olay yeri inceleme çalışmalarının ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

KATİL ZANLISI HASTANEDE TEDAVİ ALTINDA

Jandarma ekipleri tarafından gözaltına alınan katil zanlısı Mustafa B., tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Şüphelinin hastanedeki tedavisi sürerken, olayla ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturma devam ediyor.