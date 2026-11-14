İngiltere'de meydana gelen trajik olayda, 18 yaşındaki Kayla Smith, erkek arkadaşı yüzünden husumet beslediği 16 yaşındaki Chloe Dransfield'ı acımasızca katletti. Genç yaşta işlenen bu cinayet, ülkede hem şaşkınlık hem de büyük bir üzüntü yarattı.

TUZAK KURDU

Olayın fitili, Kayla Smith'in (18) erkek arkadaşının başka bir kızla daha görüştüğünü öğrenmesiyle ateşlendi. İhanete uğradığını düşünen ve 16 yaşındaki Chloe Dransfield'ı "aşkına rakip" olarak gören Kayla, durumu konuşmak bahanesiyle genç kızı evinin arka bahçesine davet etti.

KAÇTI AMA KURTULAMADI

İki genç kız arasında arka bahçede başlayan sözlü tartışma, tansiyonun yükselmesiyle hızla kontrolden çıktı. Tartışmanın alevlenmesi üzerine yanında getirdiği bıçağı çeken Kayla Smith, Chloe'ye saldırdı.

Chloe Dransfield (16)



Durumun ciddiyetini fark eden ve paniğe kapılan Chloe, olay yerinden kaçarak canını kurtarmaya çalıştı. Ancak gözü dönmüş haldeki Kayla, kaçan genç kızın peşini bırakmadı. Çevredeki güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıyan bu dehşet anlarında, Kayla'nın genç kızı sokak boyunca kovaladığı tespit edildi.

Kayla Smith (18)

Kovalamacanın ardından Chloe'yi yakalayan Kayla Smith, savunmasız kalan genç kızı defalarca bıçakladı. Aldığı ağır yaralar sonucunda aşırı kan kaybeden 16 yaşındaki Chloe Dransfield, olay yerinde hayatını kaybetti. Çevredekilerin ihbarı üzerine hızla bölgeye intikal eden sağlık ve polis ekiplerinin müdahalesi, genç kızı hayata döndürmek için yeterli olmadı.

Yaşanan bu vahşetin ardından hayatının baharında hayattan koparılan Chloe Dransfield, ailesi ve sevenlerinin gözyaşları eşliğinde toprağa verildi. Cinayetin ardından hızla harekete geçen İngiliz polisi, Kayla Smith'i olayda kullandığı suç aletiyle birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen Kayla, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Savcılık makamı elde edilen güvenlik kamerası görüntülerini, olay yeri inceleme raporlarını ve tanık ifadelerini dosyaya ana delil olarak sundu. Kayla Smith, "Tasarlayarak kasten adam öldürme" suçlamasıyla yargılanacak.