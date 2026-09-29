Olay, Güneş Mahallesi 70 No'lu Sokak'ta meydana geldi. Ö.Ş. ile Mehmet Ali B. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Ö.Ş., yanında bulunan bıçakla Mehmet Ali B.'yi vücudunun çeşitli yerlerinden yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan Mehmet Ali B., olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak 18 yaşındaki genç, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis ekipleri, olayın ardından şüpheli Ö.Ş.'yi kullandığı bıçakla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan şüpheli, işlemleri yapılmak üzere emniyete götürüldü.