Tire-Belevi kara yolunda Çayırlı mevkiinde saat 16.15 sıralarında korkunç bir kaza yaşandı. Kıvanç Bağrıaçık'ın kullandığı 35 KB 1219 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole devrildi. Motosiklet şarampole devrilirken, Bağrıaçık araçtan savruldu ve ağır yaralandı. Olay yerine çevredekilerin ihbarı üzerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. HAYATINI KAYBETTİ Ağır yaralı genç sürücü, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Tire Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen Kıvanç Bağrıaçık hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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