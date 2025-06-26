Tayland'ın başkenti Bangkok’ta, 18 yaşındaki Türk vatandaşı kamu düzenini bozduğu gerekçesiyle gözaltına alındı. Yerel medyada yer alan haberlere göre, sarhoş olduğu iddia edilen genç, Khao San Caddesi yakınlarında yürüyen bir kadına sözlü olarak yaklaşmaya çalıştı. Kadının tepkisi üzerine ise genç, saldırgan tavırlar sergiledi.
Olay anına ait görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, güvenlik güçlerinin müdahalesiyle 18 yaşındaki Türk vatandaşı gözaltına alındı.
PASAPORT SÜRESİ DE DOLMUŞ
Tayland polisi, şüphelinin pasaportunun süresinin dolduğunu ve daha önce de yaralamayla sonuçlanan bir bıçaklı kavgaya karıştığını belirtti.
Kimliği açıklanmayan Türk vatandaşının, soruşturmanın ardından yargı önüne çıkarılacağı öğrenildi. Tayland medyası, olayın ülkede büyük tepki çektiğini ve turistik bölgelerde güvenlik önlemlerinin artırıldığını aktardı.