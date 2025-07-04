Columbia Üniversitesi'nde geliştirilen "STAR" metodu, tıbbın çaresiz kaldığı çifte umut oldu. Yıllar boyunca pek çok tüp bebek tedavisine başvurmalarına rağmen sonuç alamayan çift, erkek partnerde görülen nadir bir kısırlık türü olan azospermi nedeniyle bebek sahibi olamıyordu. Bu durum, erkeğin menisinde ölçülebilir düzeyde sperm bulunmaması anlamına geliyor. Öyle ki bazı vakalarda, mikroskop altında saatler süren taramalarda bile tek bir sperm hücresi tespit edilemiyor.

"YAPAY ZEKA GİZLİ SPERMLERİ BULDU"

Kimliklerinin gizli kalmasını isteyen çift, son çare olarak Columbia Üniversitesi Doğurganlık Merkezi'ne başvurdu. Merkezde geliştirilen ve "STAR" adı verilen yenilikçi bir sistemde yapay zeka, geleneksel yöntemlerle fark edilemeyen mikroskobik düzeydeki sperm hücrelerini tespit edebiliyor.

Çiftin verdiği numune, yapay zeka destekli sistemle analiz edildi ve üç adet "gizli" sperm hücresi tespit edildi. Bu hücreler, laboratuvar ortamında kullanılarak tüp bebek işlemi gerçekleştirildi.

"SONUÇLARA KADAR HAMİLELİĞİME İNANAMADIM"

Yapay zeka sayesinde hamile kalan kadın, CNN'e yaptığı açıklamada "18 yıldır neredeyse her yolu denedik. Artık neredeyse umudumuz kalmamıştı. Test sonucunu görmeden hamile olduğuma inanamadım. Hala her sabah bu gerçekten oluyor mu diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

STAR yöntemiyle hamile kalan ilk kadın olan hasta, aralık ayında dünyaya gelecek bebeklerini bekliyor.

ERKEK KISIRLIĞINDA YENİ DÖNEMİN İŞARETİ

Öte yandan CNN'in aktardığına göre STAR yöntemi, henüz deneme aşamasında olan bir teknoloji olsa da özellikle erkek kısırlığı vakalarında devrim niteliğinde gelişmelere kapı aralayabilir. Araştırmacılar, bu sistemin daha da geliştirilmesiyle, yıllardır bebek sahibi olamayan pek çok çiftin yeniden umutlanabileceğini belirtiyor.