Bursa'nın İnegöl ilçesinde yasa dışı faaliyetlere karşı yürütülen çalışmalar kapsamında aranan bir firari daha adalete teslim edildi. İnegöl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan hakkında 18 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası olan 32 yaşındaki Salih Ö.’nün yakalanması amacıyla geniş çaplı bir çalışma başlattı.
Ekiplerin gerçekleştirdiği istihbarat ve teknik takip çalışmaları neticesinde, firari hükümlünün kırsal Yeniceköy Mahallesi'nde yer alan bir evde gizlendiği yönünde kesin bilgiye ulaşıldı. Vakit kaybetmeden belirlenen adrese operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, Salih Ö.’yü kıskıvrak yakalayarak gözaltına aldı.
Karakoldaki jandarma işlemlerinin tamamlanmasının ardından yoğun güvenlik önlemleri altında İnegöl Adliyesi'ne sevk edilen Salih Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.