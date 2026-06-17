Sağlıklı beslenme dünyasında ezber bozan bir araştırma daha yayımlandı. ABD Ulusal Kanser Enstitüsü (NCI) tarafından yürütülen ve Daily Mail'de yer alan çalışma, her gün düzenli olarak tüketilen sadece bir bardak şekerli içeceğin, ölümcül karaciğer kanseri türlerine yakalanma riskini %15'e kadar artırdığını ortaya koydu.

Araştırma ekibi, hafife alınmayacak bir veri havuzunu inceledi: Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa'da yaş ortalaması 57 olan yaklaşık 1,51 milyon yetişkinin sağlık durumunu tam 18 yıl boyunca mercek altına aldı. Katılımcıların beslenme alışkanlıkları dört yıllık periyotlarla düzenlenen anketlerle düzenli olarak takip edildi.

Diyabet maskesi düşünce gerçek ortaya çıktı

Araştırmanın ilk aşamalarında, şekerli içecekler ile karaciğer kanseri arasında doğrudan ve net bir bağ kurulamamıştı. Ancak bilim insanları istatistikleri etkileyen gizli bir faktörü fark etti: Diyabet hastaları.

Diyabet teşhisi konan kişiler, hastalıkları gereği şeker tüketimini zaten bıraksalar da geçmişteki hasarlardan dolayı karaciğer kanseri riskleri yüksek kalıyordu.

Bu durum istatistikleri gölgelediği için, araştırma ekibi diyabet hastalarının verilerini analizden çıkararak çalışmayı yeniden modelledi. İşte o an, gizlenen korkunç tablo net bir şekilde gün yüzüne çıktı:

Günde sadece bir bardak şekerli içecek tüketenlerde karaciğer kanserine yakalanma riski %10 arttı.

Aynı tüketim alışkanlığı, safra yolu kanser riskini tam %15 yukarı taşıdı.

Diyet içecekler masum mu?

Araştırmanın en dikkat çekici detaylarından biri ise aspartam gibi alternatif/yapay tatlandırıcılar içeren "diyet" içecekleri tüketenlerde karaciğer kanseri riskinde anlamlı bir artış gözlenmemesi oldu.

Bilim insanları bu analizi yaparken sadece şeker tüketimine bakmadı; sonuçların doğruluğundan emin olmak için cinsiyet, Vücut Kitle İndeksi (VKİ), alkol ve kahve alışkanlıkları, ağrı kesici kullanımı gibi kanseri tetikleyebilecek tüm yan faktörleri de hesaba kattı. 18 yıllık takip süresinde toplam 2.811 katılımcıya karaciğer kanseri teşhisi kondu.

Araştırma ekibi, şekerli içeceklerin sadece kilo alımı ve diyabet yaratmadığını, aynı zamanda vücutta doğrudan karaciğer sağlığını dinamitleyen farklı fizyolojik hasarlara (yağlanma, kronik inflamasyon vb.) yol açtığını vurguladı.

Ancak uzmanlar gerçekçi bir şerh düşmeyi de ihmal etmedi:

Obezite, diyabet ve şekerli içeceklerin karaciğer üzerindeki zararlı etkilerini birbirinden tamamen izole edip "suçluyu tek başına ilan etmenin" bilimsel olarak hala bazı sınırları bulunuyor. Yine de araştırmacıların dünyaya mesajı oldukça net ve keskin: Hayatınızdan şekeri ve şekerli içecekleri ne kadar erken çıkarırsanız, karaciğerinizi o kadar büyük bir tehlikeden korumuş olursunuz.